Muerte en Retiro: se conocieron los mensajes que Emmily Rodrigues le envió a su novio

Juan Manuel Rodríguez, del que poco se conoce hasta el momento y contó que es piloto de carreras (corre en la categoría Procar 4000), se acercó a declarar y detalló que hace ocho meses que es la pareja oficial de Emmily y que sostuvo que eran una "pareja normal".

El empresario Francisco Sáenz Valiente, dueño del departamento donde ocurrió la tragedia, está acusado de femicidio y distribución de estupefacientes bajo la autoridad del fiscal Santiago Vismara, que lo acusa de ser responsable de la seguidilla de actos que llevaron a la muerte de Rodrígues.

El fiscal inició su ronda de preguntas consultando sobre la ocupación de la modelo, a lo que respondió: “Ella estaba queriendo poner un centro de estética, había ido a ver uno o dos locales. Hacía las uñas y todo lo que es estética a domicilio”.

Cuando Vismara le preguntó, “¿ella pagaba el alquiler del departamento donde vivía?”, Juan Manuel Rodríguez respondió que “sí, lo pagaba con las cosas que hacía de estética a domicilio. Yo no lo pago. Ella pagaba algo de $70 mil. No me acuerdo cuánto, pero por sesión de lo que ella hacía ganaba entre $15.000 y $20.000. Podía pagar tranquilamente ese alquiler”.

El fiscal le consultó si Emmily era una asidua consumidora de estupefacientes: “Ella no tomaba drogas, iba al gimnasio todos los días, tenía un cuerpo maravilloso. Si se drogara no estaría físicamente como estaba. Tomaba un vasito de o dos de alcohol cuando salía, pero se cuidaba y no se excedía”, contó el novio sobre este punto.

El hombre aportó un captura de pantalla de su celular en la que se puede ver un mensaje de Emmily enviado por ella el 30 de marzo de 2023 a las 05:52, la madrugada previa a su muerte, en el que ella le pregunta "¿Dónde estás?".

“Esa misma noche ella me mandó un mensaje de que cuidara a mis hijas, que me amaba y también me contó que estuvo en Gardiner y después fue a un boliche en Palermo. A las 5.52 me mandó un mensaje por Instagram preguntándome dónde estaba. Yo al mensaje lo vi recién a las 10.11. Después me enteré por la tele lo que pasó”, finalizó el hombre.

mensaje-emmily-al-novio-1024x418.jpg El mensaje de Emmily enviado por ella el 30 de marzo de 2023 a las 05:52.

Sáenz Valiente fue puesto en libertad luego de que el fiscal Martín del Viso dictara la falta de mérito. El próximo 16 de mayo será la audiencia que llevará a la Cámara de Apelaciones a decidir sobre la culpabilidad del acusado.