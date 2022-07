"No sé si es croata o yugoslavo, de la guerra de Bosnia... No sé, de los quilombos de ahí. Es todo negro, con culata negra, y carga tres tiros. Es una bestia, tirás a un árbol y lo partís, es una bestia. La mira no es buena. Si querés mañana te lo muestro, lo tengo acá en el country", se escucha decir a Pachelo en una comunicación telefónica con otro hombre que le pregunta por "el fusil" que el acusado le había mencionado.

El audio fue escuchado por los integrantes del Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 de San Isidro, en el inicio de la quinta audiencia del juicio, donde también se reprodujeron otros: uno de una conversación de Pachelo con un periodista y el restante con otro hombre.

En el primero, el exvecino reconoce un robo a un habitante del Carmel y en el restante, del 15 de diciembre de 2002, habla de María Marta.

"'Cuando uno es pendejo se manda cagadas', mi vieja me lo dijo siempre, estoy en este quilombo con esta vieja conchuda que ni la conocía. Parece que los fiscales se pusieron a investigar a todos los socios del club y el único que tenia quilombos era yo. Y que yo estaba peleado a muerte, pero era mentira", dice el acusado.

Pachelo ingresó esta mañana a las 10.50 a los tribunales de San Isidro y, esta vez, prevenido ante la presencia de fotógrafos, se dejó puesto el tapabocas y se sentó detrás de sus abogados defensores.

Vestido con jeans, campera negra deportiva y con la ya tradicional bolsa de nylon negra en la que transporta un cuaderno con anotaciones que realiza durante el debate, Pachelo habló distendidamente con sus abogados a la espera del ingreso de los jueces a cargo del tribunal.

Más testimonios

El juicio continua con más testimoniales, entre ellos el de un vecino del country Carmel que estaba a cargo de la comisión de seguridad del predio.

Los fiscales Patricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González buscan probar que Pachelo, de 46 años, asesinó a María Marta (50) cuando lo descubrió robando en su vivienda.

La socióloga fue ejecutada a balazos en su casa del country Carmel, de Pilar el 27 de octubre del 2002, y para los fiscales el robo fue el móvil del crimen.

Por primera vez en la historia de la causa, en este juicio, el viudo Carlos Carrascosa, de 77 años, actúa como particular damnificado tras casi 20 años en los que fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020.