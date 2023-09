Tucumán: un policía mató a dos ladrones y a un civil que pasaba por ahí

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió en la noche del miércoles en la intersección de la avenida América y la calle Perú de la capital provincial, donde el policía Facundo Lencina (24) aguardaba a que su pareja terminara su turno de trabajo en una peluquería de la zona.

De acuerdo a la pesquisa llevada a cabo en el lugar, el policía fue sorprendido por dos delincuentes a bordo de una moto que portaban un arma, que luego se confirmó que era una réplica, e intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Según los voceros, ante esa circunstancia, el efectivo policial sacó su arma reglamentaria, dio la voz de alto y disparó.

Lencina efectuó al menos 12 detonaciones, situación que derivó en la muerte de los dos ladrones y de un corredor que pasaba circunstancialmente y que ejercitaba en la zona con su hermana.

Los voceros identificaron a los asaltantes muertos como José Alberto Gallardo (23) y Cristian Legname (29), mientras que el chico que hacía running era Lucas Fernando Delgado (21), quien fue trasladado al hospital Padilla tras ser herido, aunque ingresó sin vida.

Intervino en la causa el fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) en la escena de los hechos.

Fuentes judiciales explicaron que el representante del Ministerio Público se encontraba tomando declaraciones a testigos para resolver la situación procesal del policía implicado.

"Hay un primer testigo que nos da una versión que vamos a corroborar cuando declare la hermana del chico fallecido, con quien se encontraba haciendo gimnasia en el momento de los hechos. Por este motivo no sabemos si habrá audiencia de rigor, ya que si se corrobora la teoría del caso que tenemos, el policía quedaría en libertad", aseguró el fiscal Sale.

Al respecto, fuentes judiciales ampliaron que el hecho de que los ladrones hayan portado un arma de juguete no complica procesalmente a Lencina, ya que en ese momento no podía saber si se trataba o no de una réplica, sumado a que uno de ellos arengaba a que le disparen.

Por su parte, el abogado del policía Lencina, Augusto Avellaneda, afirmó en diálogo con Cadena 3 que se trató de un hecho lamentable y contradijo la versión oficial al asegurar que los asaltantes sacaron un arma y efectuaron disparos.