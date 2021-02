Luego de la diligencia, el fiscal la Unidad Funcional de Instrucción 5 de Junín, Sergio Terrón, adelantó que continuará con las medidas necesarias para avalar el pedido de prisión preventiva de Matías Ezequiel Martínez y se comprometió a "dejar hasta la última gota de sudor" para que el caso concluya con una condena a "reclusión perpetua".

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal admitió que el Estado falló en el caso de Úrsula, de 18 años, y consideró que el Poder Legislativo deberá pensar en herramientas mas "eficaces" para combatir los femicidios.

La indagatoria se realizó a las 8.30 en la Ayudantía Fiscal de la ciudad bonaerense de Chacabuco, hasta donde Matías Ezequiel Martínez, de 25 años, ex novio de Úrsula Bahillo, fue llevado luego de permanecer alojado en varias dependencias policiales, entre ellas en Conesa, San Nicolás y Morón, adonde se lo trasladó para evitar disturbios y eventuales ataques.

Según contó este viernes a la prensa Terrón, tras un breve contacto con su defensa oficial, el policía "solo saludó, dijo ‘buenos días’ y que no iba a declarar” en la causa en la que se le imputa el delito de "femicidio agravado por premeditación y alevosía", en los términos del artículo 80, incisos 2 y 11 del Código Penal, que prevé como pena única la prisión perpetua.

Tras ello, el fiscal dispuso que quede alojado en la Alcaidía Penitenciaria Junín, donde deberá permanecer aislado los primeros 14 días en el marco del protocolo de prevención de la Covid 19 y tendrá asistencia psicológica diaria, dijeron las fuentes.

Consultado sobre la decisión del acusado de matar a Úrsula Bahillo, Terrón manifestó: “No soy psicólogo, pero de tantos años de trabajar en esto, este tipo de personalidades suelen ser muy frías y tienen la esfera afectiva bloqueada. No se expresan y cuando lo hacen, lo hacen con conductas disruptivas llegando inclusive a matar, como en este caso”.

Además dijo que Matías Ezequiel Martínez ya estaba repuesto de las heridas cortantes que él mismo se produjo tras el femicidio, lo que consideró una maniobra para "montar una escena", sin verdadera "finalidad suicida".

"El femicidio de Ursula es otro aviso del patriarcado", dijo Julio Torrada. Úrsula Bahillo, víctima de femicidio.

El fiscal dijo que cuenta a partir de este viernes con 13 días para pedir la prisión preventiva del policía y otros 15 de prórroga, aseguró que reunió numerosos elementos y que aguarda con especial expectativa los peritajes sobre los teléfonos de Úrsula y Matías Ezequiel Martínez, ya que le permitirán saber si el encuentro entre ambos fue pactado y los recorridos precisos de cada uno.

Terrón aseguró que dejará "hasta la última gota de sudor" para lograr que este caso finalice con una condena a reclusión perpetua y se refirió al padecimiento de la madre de Úrsula por lo ocurrido: "El daño además de ser irreparable es inconmensurable", expresó.

Para el fiscal, el Estado falló ante el caso de Úrsula Bahillo: “Evidentemente funcionó mal porque si llegamos a este resultado, no podemos defender nada".

Además consideró que “faltan más herramientas” porque “si no, no habría tantos femicidios” y pidió cambios legislativos, ya que a la vista de lo ocurrido "los perímetros y botones antipánico no sirven, son medidas simbólicas, medidas que quedan a criterio de la persona a la que se le imponen si quiere cumplir o no".