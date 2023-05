Video: feroz golpiza a un chapista porque entregó tarde el auto a reparar

El hecho sucedió en las últimas horas en un taller ubicado en la calle Tinogasta al 4900, en el barrio porteño de Villa Devoto mientras la víctima se encontraba en una oficina. Las distintas cámaras de seguridad registraron el momento en el que dos hombres ingresaron al taller y se dirigieron hacia la oficina para comenzar a agredir a Carlos Rey, dueño del lugar.

A los pocos segundos de haber comenzado el video, se ve como se acerca uno de los agresores y empieza a golpearlo sin dejar que se levante de la silla.

DEVOTO.jpg Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que dos hombres ingresaron al taller y se dirigieron hacia la oficina para comenzar a agredir al mecánico.

El atacante le pegó una infinidad de veces a la víctima, hasta que lo dejó mareado contra la mesa en la que estaba apoyado. Para ese entonces el mecánico no había caído al piso todavía, por lo que el agresor le siguió pegando. En el costado de la imagen se ve como otro hombre, quien también trabajaría en el taller, cae al piso.

Unos pocos segundos bastaron para que Rey finalmente caiga. Antes, le golpearon la cabeza contra otra mesa que estaba en la misma habitación. En el piso continuó pegándole hasta el cansancio. Fue más de un minuto y medio en el que el mecánico recibió golpes por todos lados.

Ante este episodio, que tomó por sorpresa a todos los empleados, los atacantes se fueron del lugar amenazándolos y dejando inconsciente al hombre.

devoto mecanico.mp4

De forma inmediata se dio aviso al SAME y la víctima continúa internado en el Hospital Zubizarreta con Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC), aunque fuera de peligro.

En diálogo con TN y con su cara visiblemente golpeada, contó: “Yo me llevé la peor parte. Cerró la puerta de mi oficina para que no entre nadie. Me pegó hasta cuando ya me había caído”.

“Yo no me peleo con nadie, la gente puede estar re loca. Yo jamás tuve un episodio así, no sé ni quién es, sólo sé que es hijo de un cliente. Lo estaban terminando el auto, lo estaban lustrando. Se le había arreglado un choque”, dijo Rey.

El mecánico confía en que van a encontrar a los responsables del violento ataque y remarcó: “No tengo miedo de cruzármelos, a él tampoco. Si se quieren venir que vengan, yo no los lastimé ni lo humillé ni nada, le estaba haciendo un auto nada más”.

Por el momento se supo que los agresores son hermanos y que la Volkswagen Suran en cuestión pertenece a su padre.

La causa quedó a cargo del fiscal Ezequiel Gradella quién determinó secuestrar el vehículo y relevar las cámaras. La víctima quedó con consigna policial a la espera de que pueda declarar en las próximas horas.