Fabiola Yáñez acompañó a chicos del Barrio 31 en su primera visita al mar

Las actividades formaron parte del programa “Surf con valores” a través de la reciente inauguración de la "Escuela de Mar y Playa" en el Complejo Turístico de Chapadmalal, explicaron voceros.

Yañez quien definió como "una tarde mágica" a la experiencia, comentó en su cuenta de Instagram que con los niños "compartimos canciones y una obra de teatro que ellos mismos realizaron y produjeron”.

“Celebro que propuestas educativas como estas se repliquen y acompañen a más adolescentes en una etapa de la vida llena de transformación”, añadió.

Según un comunicado de la oficina de prensa de la primera dama, el programa "Surf con valores" tiene como objetivo la integración de los jóvenes con herramientas como el surf, el juego y el arte, para así también conectarse con ellos mismos y con el cuidado del planeta.

"Las y los jóvenes que forman parte de la escuela de surf fueron recibidos y se les enseñaron las primeras técnicas básicas de dicho deporte. Al regresar de la playa, los niños y niñas que llegaron para conocer el mar, llevaron a cabo, como un obsequio de gratitud hacia la Primera Dama, una obra de teatro que ellos y ellas habían producido íntegramente", consignó el documento de prensa.

El proyecto “Escuela de Mar y Playa” nació a partir de la visita de la Primera Dama al Papa Francisco en 2019, y Yáñez "se interiorizó sobre esta experiencia, que transformó la vida de muchas chicas y chicos en África", añadió el texto.

Y, apuntó que desde entonces "se aunaron esfuerzos para replicarlo en la Argentina. Así fue que el ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y Scholas como organización internacional de derecho Pontificio, llevaron adelante este proyecto social turístico que genera sentido".

El programa funciona de lunes a viernes, promoviendo la integración entre jóvenes con el surf como actividad principal pero también con el juego y el arte como ejes para conectarse con sí mismos y con el medio ambiente.

"La escuela me enseñó a tenerle respeto al mar pero no miedo", contó una de las chicas que participó de la experiencia, mientras Leandro Usuna, el primer surfista olímpico argentino y campeón del mundo en 2014 y 2016, participó del encuentro y les explicó: "Meterme al agua me cambió la vida".

Scholas es una entidad internacional sin fines de lucro impulsada por el Papa Francisco que trabaja con escuelas y comunidades educativas tanto públicas como privadas, de todas las confesiones religiosas y laicas para restablecer el pacto educativo. Busca el compromiso de todos los actores sociales para implementar la cultura del encuentro por intermedio de la educación a través del arte, el deporte y la tecnología.