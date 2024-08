Fabiola Yañez hizo un primer posteo en redes tras la denuncia

"Gracias por la solidaridad, entiendo a los que todavía no lograron perdonarme", dice el mensaje de Fabiola Yañez en la red social.

Yañez posteó este texto en su cuenta de Instagram esta noche y es la primera vez que se comunica por redes sociales tras la denuncia. "Gracias por la solidaridad, entiendo a los que todavía no lograron perdonarme, sepan que los entiendo", escribió en un primer párrafo.

Más abajo, siguió: "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí".

Por su parte, este martes volverá a declarar ante la Justicia tras la denuncia por violencia de género al expresidente Alberto Fernández.

Alberto Fernández puso a circular su versión de los hechos

En medio del escándalo mediático y judicial, el ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio. En una entrevista con Horacio Verbitsky, Fernández negó rotundamente haber agredido físicamente a Yáñez, alegando que las marcas en el rostro de la ex primera dama se deben a un tratamiento estético y no a un golpe, como ella asegura.

Fernández, en una conversación con Verbitsky, sostuvo que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física. El ex mandatario afirmó que su ex pareja se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo cual, según él, podría haber ocasionado el hematoma visible en las fotografías que han sido ampliamente difundidas por los medios.

Fernández afirmó que conserva mensajes de chat con la madre de Yáñez, en los cuales compartirían su preocupación por el “supuesto alcoholismo de ella”, apunta. En tanto, el exmandatario insistió con tres argumentos:

—Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?

—¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?

—Viví 17 años con Marcela Luchetti (la madre de su hijo Tani) y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido.

Asimismo, Fernández mencionó que cuenta con el testimonio de una amiga de Yáñez, quien, según él, le confesó “no poder dormir” por “las historias falsas” que se han difundido sobre el caso. Esta persona estaría dispuesta a declarar en sede judicial en su favor. Además, Fernández planea ofrecer como testigos a varios custodios y personal de RPO (Residencia Presidencial de Olivos), quienes desmentirían la hipótesis de que Yáñez estuvo retenida en la casa de huéspedes. Estos testigos, según Fernández, testificarían sobre las salidas de Yáñez y el “estado en que regresaba” a la residencia.

En su defensa, Fernández también incluiría el testimonio de un asesor del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, quien, según el expresidente, habría tenido que “cargar a Yáñez escaleras arriba en el complejo presidencial de Chapadmalal”.