Fuerte cruce entre Carolina Losada y Marcelo Lewandowski por la violencia narco en Rosario

El hecho ocurrió antes del inicio del debate formal que se está llevando a cabo por el tratamiento del DNU 70/2023 que el presidente Javier Milei dicto en diciembre pasado y tuvo que ver con la escalada de violencia narco en la ciudad de Rosario.

Todo comenzó cuando Losada pidió una “moción de preferencia” para que en el próximo debate se trate “el proyecto de ley de Emergencia en Seguridad para la provincia de Santa Fe”. “¿Cuántas veces lo pedí? Lo presenté ayer nuevamente porque perdió estado parlamentario. Lo pido con urgencia porque los rosarinos no damos más. En este momento hay un Estado de sitio de hecho, porque la gente no sale a la calle por miedo. Los rosarinos necesitamos paz y nosotros podemos colaborar”, declaró la legisladora.

Luego de esa introducción al tema, que incluyó cifras de víctimas, Losada apuntó contra Lewandowski, quien la escuchaba atentamente a unos metros de distancia: “Me sorprende y lo agradezco, que en su momento, siendo de la provincia de Santa Fe, no apoyó ese proyecto ni el de infancias protegidas, que trataba de cuidar a los niños de estas mafias. Ninguno de ustedes se ocupó ni se preocupó de eso”.

“Hay tiempo en la vida para rectificarse. Tienen esta segunda oportunidad, ojalá, por el bien de todos nosotros, que la aprovechen”, espetó la senadora radical. Segundos después llegó la respuesta de legislador: “No sé qué problema tenés en Nordelta, donde vivís... Vivo desde hace 58 años en Rosario y he trabajado mucho. No sé si es la senadora que acusaba al actual gobernador de vínculos con el narco y después se abrazaron y no tuvieron ningún problema más. No es momento para hacer politiquería barata”.

Visiblemente enojado, el senador de Unión por la Patria cerró su contragolpe de forma contundente: “Decir que yo no estuve preocupado por lo que les pasa a lo rosarinos... Tengo a mi familia, a mis hijos, vivo yo, mis amigos... no me votaron en Rosario y vivo en Nordelta, o en Recoleta o en algún lugar coqueto de la Argentina. Soy del sur de Rosario, el lugar más castigado. Así que hablemos de política en serio, a algunos les cuesta hablar de política en serio”.

Tras unos segundos de silencio, Losada volvió a pedir la palabra: “Le quiero pedir al senador Lewandowski que tenga un poco de respeto por los que nos exponemos. Primero que yo no vivo en Nordelta, infórmese antes. ¿¡Cómo va a hablar de dónde yo vivo!? Yo no hablo de cuál es el country o barrio cerrado donde usted vive porque lo expondría públicamente ante un peligro que tenemos todos”.

El legislador de UxP negó el dato de que vive en alguno de los lugares que mencionó Losada, quien replicó: “Sí, sí, vive en un barrio... me lo contó usted... Entonces por favor llámese a silencio, como viene haciendo”. Fue el final de un intercambio intenso y caliente que Victoria Villarruel, como presidente del Senado, tuvo que dar por concluido: “!No lo voy a permitir más!”.