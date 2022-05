Gerardo Morales: "Me veo como candidado a presidente"

"Claro que me veo como candidato a presidente, veo al radicalismo con un candidato a presidente también, puede que me toque a mí o a otro. Martin Lousteau va a ser candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. Pero sí, veo un radicalismo fortalecido, con más musculatura, aportando de la mejor manera a fortalecer a Juntos por el Cambio", expresó el gobernador.

Y agregó: "Hemos tenido un buen resultado con Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe ganamos la elección, compartimos el triunfo en Córdoba, ganamos en La Pampa, en Santa Cruz, además de en las provincias que gobernamos: Corrientes, Mendoza y Jujuy. Tuvimos buena elección en Misiones, en Chaco, tenemos un radicalismo renovado, con mucha juventud, estamos ganando con Franja Morada las elecciones en la universidad, hay una muy buena energía, y por allí lo que hace ruido en JxC es que hay como una mayor dinámica del radicalismo, pero apostamos a JxC, a fortalecerlo, tenemos una muy buena relación más allá de todo el ruido".

En una entrevista brindada a la señal de A24, Morales señaló que habla con el presidente Alberto Fernández y con Mauricio Macri, con quien tiene "una charla pendiente" sobre puntos clave del espacio político que integran.

"Hablo con el presidente, desde el tema del FMI que no lo hago, pero hablo con el presidente, soy gobernador y presidente de la UCR, y no me hace ningún ruido eso, tenemos que hablar, la política tiene que hablar. Tenemos que poner en marcha ya, no esperar hasta el 2023, programas como por ejemplo un plan de desarrollo energético", argumentó.

"El otro día en el encuentro que tuvimos con la Mesa de JxC salieron tres temas, el más importante fue la agenda que aprobamos, estamos trabajando muy bien con nuestros equipos, la Fundación Alem, la Hannah Arendt, la Pensar. Estamos trabajando en lo que la gente está reclamando de la política: un plan de gobierno y soluciones concretas. En la agenda tenemos políticas sociales en La Matanza, producción en Río Cuarto, educación, energía, institucionalidad. Yo veo la mitad del vaso lleno, veo muy bien ese trabajo", añadió.

Sobre las diferencias entre Macri y Cristina Fernández, Morales sostuvo: "Yo creo que ellos son en parte la expresión de esa grieta. Son líderes, Mauricio es una voz importante en JxC, creo que quiere ser candidato, y está en todo su derecho de serlo, siempre digo que yo no lo votaría, lo dije hace 7 meses, y sigue saliendo el título, pero bueno son visiones. Yo quiero un presidente radical, creo que es un momento para el radicalismo, pero hay que retomar el diálogo".

Morales consideró que el ministro de Economía, Martín Guzmán, "es el punto más débil por la inflación" y que "es un blanco que está usando el kirchnerismo para debilitar a su propio gobierno".

Al ser consultado sobre Javier Milei, Morales dijo: "Él crece porque la gente está molesta con la política, porque la política no resuelve los problemas de la gente. es un poco injusto porque no es que hacemos todo mal, pero estamos en manos de un gobierno que no resuelve los problemas de la inflación y la gente está agobiada, con desesperanza, y en esta situación el que te viene a plantear el discurso de la antipolítica obvio que va a crecer, que es disruptivo y dice: vamos a eliminar el Estado, el ministerio de Educación, hablando del gasto como si fuera…Obviamente que hay que ordenar las cuentas, a mí me llevó 4 años recuperar el equilibrio fiscal en Jujuy después de 30 años de déficit, eso lleva tiempo, estos facilistas que te dicen llego y voy a resolver… ".

El gobernador de Jujuy afirmó que "está muy bien si se aprueba la ley de Cannabis" para el uso medicinal.

"Tenemos 35 hectáreas autorizadas, hemos pedido una autorización a 600, tenemos control del ministerio de Seguridad, del ministerio de Salud, del ANMAT, del INTA, del Instituto Nacional de la Semilla, tenemos un destacamento de 55 efectivos de la policía, tenemos trazabilidad desde la semilla hasta el aceite, estamos vendiendo en las farmacias de Jujuy, hace 8 meses con un programa en los hospitales públicos para atender epilepsia refractaria, que la cura, estamos produciendo un medicamento, pero además tenemos 20 laboratorios, 10 del país y 10 del exterior que nos quieren comprar el Ingrediente Farmacéutico Activo para producir también el aceite con CBD. Además estamos esperando un informe de la Universidad del Nordeste, para ver si con el cáñamo podemos hacer fibra textil, y con BioSeres, que yo ya hablé con el CEO para que visite Jujuy queremos que investiguen la posibilidad de que desarrollen bioplástico, te abre además un desarrollo científico y tecnológico tremendo.Vamos bastante bien y cuando nos apruebe ANMAT, que creo será este mes, vamos a estar vendiendo en todas las farmacias del país", explicó.