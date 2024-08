Interna en la La Libertad Avanza: echarán a Lourdes Arrieta y el bloque perderá una diputada

El miércoles pasado, luego de una sesión especial en la que el oficialismo sufrió un revés político por el rechazo al DNU que otorgaba fondos reservados a la SIDE, un grupo de diputados libertarios increpó Arrieta por poner al desnudo las diferencias internas, y por seguir dándole cuerda a un tema que LLA necesitaba ponerle un cierre. Las críticas soliviantaron a la legisladora, que a los gritos y en llanto empezó a vituperar contra Menem por no haberla defendido y por no hacerse responsable del conflicto desatado tras la visita a un grupo de genocidas.

Incluso, ratificó su versión de que el diputado Beltrán Benedit, el organizador del tour a la cárcel de Ezeiza, le había hecho "una cama", y presentó una denuncia por violencia de género contra su par Nicolás Mayoraz luego de la tensa reunión del bloque libertario.

La reacción destemplada y a los alaridos de Arrieta, que quedó registrada en un audio que se filtró en las redes sociales, amplificaron el descontento de quienes venían haciendo fuerza para echarla del bloque. Después de ese episodio, Menem reconoció que la expulsión de Arrieta estaba “en evaluación”, pero tuvo que intervenir la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para tomar la decisión definitiva.

Interna en LLA: qué dijo Arrieta sobre su posible expulsión

En las últimas horas, la mendocina rompió el silencio acerca de las versiones sobre su salida del bloque libertario y dejó en claro su postura sobre lo sucedido. “Como liberal tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico”, manifestó en su cuenta personal de X.

Arrieta confirmó también que aún no fue notificada sobre su apartamiento de la bancada oficialista. "¿Me quieren expulsar del bloque? Aclaro que nadie me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido de frente, con la verdad y buscando transparencia”, expresó en un posteo acompañado con el versículo bíblico 5:6 del Evangelio según San Mateo: “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados”.

Como LIBERAL, tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico.

¿Me quieren expulsar del Bloque? Aclaro que NADIE me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido DE FRENTE, con LA VERDAD, y buscando TRANSPARENCIA.

— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 24, 2024

En tanto, hizo alusión a las declaraciones del presidente Javier Milei, que en una entrevista se distanció de la visita de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros genocidas: “Me encuentro habilitada a referirme públicamente que no es la agenda del Presidente la reivindicación de condenados por lesa humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de quienes organizaron y con qué intenciones”.

En cuanto a la denuncia, Arrieta sostuvo que “jamás” lo hizo contra compañeros de bloque. “Por mi presentación, se ha puesto el foco en mi persona y no en quienes deben dar las explicaciones, sea por su rol jerárquico o por la organización del viaje cuestionado. Todo lo contrario: se cuestionó a una mujer que pide transparencia”, señaló, y aclaró: “(La denuncia) No fue desestimada, el fiscal decidió investigar una parte de mi presentación. Voy a insistir en la búsqueda de la verdad completa”.