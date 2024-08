Investigan a Alberto Fernández por supuesto maltrato físico a Fabiola Yañez

Las pruebas se detectaron en el celular de María Cantero, la histórica secretaria del exjefe de Estado, según publicó este domingo el diario Clarín. El teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año. Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para el expresidente.

El Juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de violencia de género contra Yáñez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos. Al parecer, en el celular habrían encontrado cuatro fotos que mostrarían a Fabiola golpeada y hasta un video en el que aparecería el expresidente en una situación violenta.

alberto-fernandez-y-fabiola-yanez-Presidencia.jpg Fabiola Yañez cumplió el rol de primera dama durante la presidencia de Alberto Fernández.

Ambos comenzaron su relación sentimental en 2014, luego de que el exmandatario diera una charla en la universidad a la que asistía la periodista y actriz. Dos años más tarde anunciaron su compromiso vía Instagram desde Francia. Y tras la llegada de Fernández a la presidencia, en diciembre de 2019, Yañez cumplió el rol de primera dama.

En julio de 2021, Fernández y Yañez quedaron el ojo d la tormenta, luego de que trascendieran fotos de una fiesta que se realizó en la Quinta de Olivos en plena cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. "Mi querida Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”, admitió Fernández un mes después.

El 11 de abril de 2022, nació el primer hijo de la pareja, Francisco Fernández. Actualmente, la exprimera dama reside en España, donde grabó un documental que se llamará 'Fabiola, la verdad'. "Ella lleva un año en España con su hijo y decidió hablar. Grabó todo el material, que está en un documental. Está editado y son horas de grabación, donde está ella hablando a cámara con una colita, a cara lavada y sentada. No hay un periodista, un interlocutor. Es ella contando su verdad", comentó la periodista Sandra Borghi.

Causa Seguros: los chats que complican a la exsecretaria de Alberto Fernández

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió el sitio Infobae- secuestrado por la Policía Federal en marzo, señaló que la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos. Los chats revelan que el broker Héctor Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini se detectó que la exsecretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del exmandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.