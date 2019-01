“En 2017 entró la ordenanza en comisiones. Después de las elecciones logramos la mayoría en el Concejo y la pudimos aprobar, pero Kubar la veta sin argumentos y en una herramienta que utiliza cada vez más frecuentemente”, advirtió Claudia Guerra, edil de Unidad Ciudadana, en diálogo con DIARIO POPULAR.

Guerra aseguró que “esta es una gestión marcada por esta cuestión del nepotismo y anula el Concejo Deliberante”, mientras que cuestionó la decisión del veto: “Entendemos que es una herramienta que tienen los Poderes Ejecutivos, pero es una cuestión de extrema necesidad”.

“Sólo el último año, el intendente vetó 30 ordenanzas, muchas de ellas mejoras en el convenio colectivo de los trabajadores municipales que no le significaban un gran dinero a la comuna”, fustigó la dirigente peronista a la administración de Kubar, que tiene más de una decena de familiares en el ámbito comunal.

La decisión del jefe comunal se hizo efectiva mediante el Decreto Nº2.301, que asegura que “considerar el nombramiento de algún pariente como un delito de corrupción es toda una novedad, ya que ello no surge del Código Penal Argentino”.

En tal sentido, Guerra aclaró: “En la ordenanza no decimos que nombrar un pariente es un delito. Queremos sancionar una ordenanza para restringir el ingreso para nombrar más allá de la capacidad de la gente. Si un familiar del intendente se postula y gana el concurso, no importa si es o no pariente”.

El texto de la norma restringía el “ingreso como personal de Planta Temporaria y de Planta Permanente” al intendente y sus funcionarios en los casos de “consanguinidad; afinidad; cónyuge y pareja; y parientes por consanguinidad de la pareja”, además de regir para “contratos que impliquen prestación de servicios en el sector público”.

“La designación discrecional de familiares sólo es posible por quienes conciben el Estado como patrimonio propio, convirtiendo el sistema republicano en una caricatura del régimen feudal, en la inteligencia de que una cosa es designar a un familiar de mucha confianza para secundar a un alto funcionario político mientras dure su gestión y se aleje con él, pero muy distinto sembrar la administración de familiares que se terminan atornillando al puesto”, argumentaba el texto de la ordenanza vetada.

“Esta práctica no solo daña la imagen del funcionario que la practica, sino que también desvaloriza el empleo público y hasta puede ser considerado como corrupción,” añadía la iniciativa.

Tras el decreto, la intención de la oposición rodriguense es que el proyecto se mantenga en comisiones, con la estrategia de poder sancionarla nuevamente si en algún momento consiguen los dos tercios del HCD.i