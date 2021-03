La Argentina busca duplicar sus exportaciones a China

También contempla líneas de créditos específicas con tasa subsidiada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) para financiar exportaciones a este mercado.

El acto se realizó hoy en el Centro Cultural Kirchner, y contó con la participaron de manera virtual del embajador de la Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, y del embajador de la República Popular China en Buenos Aires, Zou Xiaoli.

unnamed (1).jpg Matías Kulfas encabezó el lanzamiento del Plan de Cooperación Productiva de la Argentina con China.

El acuerdo apunta a equilibrar la balanza comercial bilateral, ya que si bien China es el segundo socio comercial de la Argentina, el intercambio es más favorable para el gigante asiático.

Al respecto, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señaló que la Argentina le exportó a China por US$ 287 millones e importó de ese origen por US$ 871 millones, con un saldo deficitario de US$ 584 millones.

"Hoy estamos presentando una agenda de cooperación bilateral que permitirá ampliar las enormes oportunidades que existen y trabajar junto al sector privado, para generar nuevos canales de comercio e inversiones", aseguró Kulfas en la presentación del plan.

Kulfas resaltó que en las últimas dos décadas la cooperación y el comercio bilateral han crecido "exponencialmente" y China se convirtió en un socio "primordial" para la Argentina. Precisó que China es actualmente el segundo socio comercial de la Argentina y que el intercambio pasó de unos 2.000 millones de dólares en el año 2000, a 16.000 millones de dólares en 2019.

"China es también un socio importante para la Argentina en materia de inversiones y financiación", señaló el ministro y destacó tres proyectos en ejecución en Argentina que cuentan con financiación del país asiático: las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, la rehabilitación del ferrocarril de cargas Belgrano y el parque solar Caucharí (provincia de Jujuy), el mayor complejo de generación de energía solar de Latinoamérica.

Embed LANZAMOS EL PLAN DE COOPERACIÓN PRODUCTIVA CON CHINA



Junto a Sabino Vaca Narvaja y autoridades de China lanzamos este plan que tiene como principal objetivo que las PyMEs dupliquen las exportaciones a este mercado clave de la economía mundial. pic.twitter.com/EmBB6W0P2v — Matías Kulfas (@KulfasM) March 12, 2021

El ministro dijo que, como parte del plan, se acompañará el desarrollo de inversiones productivas, identificando sectores prioritarios y removiendo obstáculos para el ingreso de inversión extranjera.

También observó oportunidades de inversión china en sectores como las energías renovables, la minería, en particular en cobre y litio, y la electromovilidad. En materia comercial, el ministro observó que el aumento del mercado doméstico de China abre nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas, especialmente de productos agroindustriales con mayor valor agregado, pero también de moda, diseño y producción audiovisual.

El Plan de Cooperación Productiva con China busca duplicar la cantidad de pymes que exportan a China a través de acciones de capacitación, asistencia técnica en el diseño de planes de exportación, líneas de créditos en pesos y dólares con tasa subsidiada en conjunto con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) exclusivas para exportaciones hacia ese mercado, y acciones de promoción y posicionamiento a partir de rondas de negocios en sectores productivos estratégicos.

El embajador Zou Xiaoli agradeció a Kulfas y consideró esta iniciativa “muy alentadora”, se comprometió desde la embajada china en Argentina a “brindar apoyo y colaboración para acompañar a las empresas en su contacto e intercambio", y consideró que "la cooperación económica y comercial entre ambos países tiene enormes potencialidades dada la fuerte complementariedad de nuestras economías”.