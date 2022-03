"Alberto fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% en la Provincia de Buenos Aires", aseguró en el tramo final de una entrevista con Radio con Vos.

"Estamos para aportar, el presidente sabe que nadie más preocupado por la realidad de este país que esta inmensa multitud que hoy se moviliza. Pensar en la gente, en el ciudadano de a pie, con dificultades", señaló Larroque.

El dirigente efectuó estas declaraciones durante una convocatoria que compartió con referentes y militantes de La Cámpora -entre los que estaba Máximo Kirchner- y de otros espacios mientras marchan desde el predio de la exESMA, en el barrio porteño de Núñez, a la Plaza de Mayo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"Se constituyó una fuerza política con ciertos objetivos, no podemos desviarnos de eso. Tenemos que darle funcionamiento a esta estructura. Tenemos dificultades, se piensa mucho en clave de interna y eso no es bueno, sobre todo pensar en clave de interna frente a la persona que convocó a este Frente, que lo ungió a Alberto como candidato, que es Cristina", apuntó.

Larroque marchó con La Cámpora.

Luego agregó: "Hay que salir de esta paranoia, de esta mirada conspirativa, de esta sospecha permanente, y poder mirar las cosas de frente, poder mirarnos las compañeras y compañeros que tenemos responsabilidades de frente, pero poder mirar a la gente de frente”.

El referente de La Cámpora aseguró que Alberto Fernández es quien tiene que convocar a los distintos sectores del Frente de Todos. "Es el presidente el que tiene que convocarnos. Nos toca atravesar un momento muy difícil, necesitamos acumular la mayor fuerzas posibles, pero más allá de la unidad que todos la deseamos y fuimos propulsores, para encontrar un sentido y una capacidad operativa que nos permita resolver los problemas de la sociedad", indicó Larroque.

"En términos de Poder Ejecutivo está claro que las decisiones las tomas el Presidente pero el Presidente llegó a ese lugar a través de una coalición, no de un frente político", y sostuvo: "Planteamos que es el frente político el que debe funcionar"

El funcionario bonaerense agregó: "Una crítica que se le ha hecho a Cristina en sus dos presidencias tuvo que ver con que no escuchaba y vino del propio Alberto, de Sergio Massa, de muchos compañeros y compañeras que generó hasta fracturas en el espacio y que permitió que Macri accediera al poder".

LaCampora-24marzo.jpg

"No veo cual es el problema de que ahora un sector, que podría decir que es mayoritario, otros no, hay sectores que tienen para aportar y es un error no escucharlos", afirmó Larroque.

"No nos podemos ir de algo que gestamos. El Presidente estaba en un espacio político y fue jefe de campaña de un espacio que sacó el 4% en la elección de la provincia de Buenos Aires", en referencia a la campaña electoral de 2017, cuando Fernández encabezó la campaña de Florencio Randazzo como candidato a Senador enfrentando a Cristina Kirchner.

"El Frente lo convocó, por iniciativa de Cristina se sumaron diferentes actores, inclusive en el proceso de gestación, que lo fuimos trabajando en su momento, se definió la candidatura de Alberto", cerró.