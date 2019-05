Laura Alonso, indignada con el "aporte patriótico"

Alonso se manifestó indignada al analizar las declaraciones formuladas por Manzanares en una entrevista con el programa La Cornisa, del canal América, en la que se refirió a cómo era el supuesto traslado de valijas con dinero protagonizado por el fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

En el reportaje, Manzanares aseguró que le preguntó a Muñoz para qué era necesario “robar tanto” si el kirchnerismo ya contaba con “el bronce por conducir los destinos de la Patria” y sostuvo que el ex secretario presidencial le respondió: “Nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la Patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobraba al pueblo por hacer bien las cosas, por eliminar la deuda externa”.

Al analizar los dichos de Manzanares, Alonso manifestó que “es indignante escuchar al contador de los Kirchner decir que el secretario privado de Néstor Kirchner definía las coimas como el aporte patriótico o la comisión que se cobraba a la Patria por hacer todo lo que Néstor Kirchner estaba haciendo”.

“Me parece que el caso de los cuadernos y la revelación obscena de la corrupción kirchnerista y su cleptocracia muestra que no es un tema menor la corrupción”, agregó la funcionaria, una de las responsables del Plan Anticorrupción que el gobierno lanzó este mes.

Sobre las declaraciones de Manzanares, también opinó el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri (UCR-Mendoza), según quien los dichos del contador “confirman que hubo un plan sistemático de saqueo a partir de la obra pública” y añadió: “Hoy el gran desafío es que la justicia condene a todos los responsables y recupere los bienes de la corrupción”, consideró Petri.

Y añadió: “Las declaraciones del ex contador describen la obscena trama de corrupción e impunidad con la que contó el kirchnerismo que hasta hizo un relato benévolo de ella, calificándola como comisión patriótica al latrocinio y saqueo al que sometieron al Estado y sufrieron todos los argentinos”.

Para el vicepresidente segundo de la Cámara baja, “la corrupción son escuelas que no se hicieron, rutas que no se pavimentaron, trenes que no se controlaron, insumos de hospitales que nunca llegaron, pese a contar con los recursos para ello y que terminaron en los bolsillos de algún funcionario inescrupuloso”.

En la entrevista, Manzanares sostuvo que se transformó en arrepentido porque se sintió “abandonado, ninguneado y desprotegido” por la familia Kirchner y porque su hijo adolescente le pidió que confesara para poder salir de la cárcel.

Procesado como miembro de una estructura que lavó millones de dólares de origen ilegal, Manzanares se encuentra bajo la protección del programa de testigos e imputados protegidos, por lo que se encuentra fuera del sistema penitenciario pero con su libertad restringida. El contador se encuentra procesado en el marco de la causa por lavado cuyo foco pasa por el entorno de Daniel Muñoz, expediente que se desprendió de la causa de los cuadernos de las coimas que instruye el juez Claudio Bonadio.