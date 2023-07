"Los bonaerenses ya no se dejan engañar por el plan platita de Kicillof. No se trata de regalar bicicletas o viajes a días de las elecciones, ya nos dimos cuenta de esas maniobras, son propias de la vieja política", apuntó el también presidente de Independiente e intendente en uso de licencia de Lan+ús durante una recorrida por los municipios de Trenque Lauquen y Carlos Casares.

En ese marco, el precandidato de Juntos por el Cambio que acompañará la boleta de Patricia Bullrich precisó: "La gente quiere que el Gobierno genere las condiciones necesarias para que haya laburo genuino y que la plata tenga valor y no se la coma la inflación".

Durante su recorrida por la cuarta sección electoral, Grindetti estuvo acompañado de su compañero de formula, Miguel Fernández, con quien también visitó los partidos de Chivilcoy y Suipacha para reunirse con productores agropecuarios y dialogar con comerciantes sobre la situación económica.

Estamos frente a la oportunidad de un cambio real y nítido. Con @PatoBullrich vamos a poner orden para recuperar todo lo que nos arrebataron a los argentinos.



Estuve en Trenque Lauquen, la ciudad que gobierna mi compañero de fórmula @MFernandezTL. pic.twitter.com/sIcF4jk6qm — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) July 18, 2023

Luego de que el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, considerara que un gobierno de Patricia Bullrich tendría "dificultades" que podrían derivar en un escenario similar al que se dio en el país en 2001, Grindetti salió al cruce: "Uno espera que ese tipo de chicanas vengan del kirchnerismo, no desde adentro de nuestro propio espacio".

"Hay que tener límites en las criticas que se hacen y además entender que no vale todo, mucho menos mentir y meterle miedo a la sociedad, que cada uno exprese sus ideas y deferencias con firmeza pero hay una línea que no debemos cruzar, yo respeto a Lilita (Carrió) y a todos sus dirigentes, pero no estoy para nada de acuerdo con estas expresiones", sentenció en un comunicado.