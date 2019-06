No se votaron ni ellos: candidatos santafecinos sacaron cero votos

Uno de los hechos ocurrió en la localidad de Colonia Silva, ubicada a 140 kilómetros de la capital provincial. Con el recuento de los votos ya finalizados, las autoridades observaron que José María Armando, uno de los tres candidatos que se presentaron para la categoría de Comisión Comunal, no recibió ningún voto. Ni siquiera él mismo o su familia lo votó.

Dentro de dicha categoría, el ganador fue Héctor Rossi, que obtuvo 197 votos (53,68%), seguido por Luis Nanzer con 168 votos (45,78%). Armando fue el tercer candidato que sacó cero votos. Además de los 367 votos válidos, hubo cuatro votos anulados, cinco votos recurridos y cuatro votos impugnados.

Más allá de la sorpresa, lo mismo ocurrió en la localidad de Los Tábanos, donde se eligió por primera vez presidente comunal y uno de los candidatos obtuvo cero votos. Sin embargo, lejos de denunciar fraude o de quejarse, Mario Saucedo explicó que ni él mismo se votó en venganza al partido que no lo apoyó.

“Es difícil competir con gente así, acá no vale la honestidad, no vale nada. Vale la plata porque la gente necesita, yo al no tener recursos el partido mío me dio 30 litros de gasoil solamente para un viaje a Reconquista y esa es la razón que nos inclinamos por este muchacho que va a ser el primer presidente comunal del pueblo, Ángel Nefle”, contó a Cadena 3 Saucedo.