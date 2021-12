La confianza que sienten por estas horas en el Gobierno fue la que hizo que este martes se distribuyera la convocatoria a una sesión especial, la primera para los diputados que juraron el pasado 7 de diciembre, y que se sentarán por primera vez en el recinto. Y les tocará nada menos que tratar el Presupuesto, el proyecto más importante del año y la antesala para debatir luego los términos del acuerdo con el FMI.

Por eso, el secretario parlamentario envió una nota a todos los diputados notificándoles que se estableció que este jueves a las 12 se celebrará una sesión especial solicitada por Máximo Kirchner para “considerar el expediente 46-JGM-21, proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del 2022”.

Claro que para que eso ocurra, primero deberá haber un dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Carlos Heller, quien este martes volvió a cerrarle el micrófono a una diputado de la oposición, tal como había hecho con Gerardo Millman el lunes durante la exposición del ministro de Economía. Hoy hizo lo mismo con la diputada por Corrientes, Ingrid Jetter, de Juntos por el Cambio, quien debatía sobre la obra pública en su provincia.

En los despachos oficialistas confían en que lograrán aprobarlo en general y en particular. Y aunque no revelan aún quiénes son los aliados con los que esperan contar para votar a favor del Presupuesto que diseñó Martín Guzmán, aseguran que tendrán los votos suficientes. Desde la oposición desconfían de eso. “O tienen los votos o lo que quieren es que este presupuesto no salga y prorrogar el del 2021 por decreto”, sugirieron.

Por ahora, lo que se sabe es que existe un consenso entre las filas opositoras de dar quórum. “No queremos ser señalados como los responsables de obstruir el tratamiento del Presupuesto”, dijo el diputado Luciano Laspina, de Juntos por el Cambio. Pero aclaró que “aún no está claro si vamos por la abstención a la hora de votar, o votaremos en contra”.

En el Pro, en la Coalición Cívica y en el radicalismo (las bases de Juntos por el Cambio por estos días) siguen debatiendo si hay que votar en general el Presupuesto y negociar más duramente cuando llegue la hora de la votación particular, para así provocar algún cambio. “Estamos evaluando lograr un equilibrio entre la abstención y el rechazo”, señalaron. Pero el dar quórum parece ser una decisión tomada.

El único que por ahora dijo abiertamente que la oposición no debe dar quórum el jueves, fue Ricardo López Murphy, quien dejó bien clara su posición en la red social Twitter. “El Presupuesto que presentó el ministro Guzmán es un dibujo lleno de mentiras y falacias. La oposición no debe dar quórum. No podemos aceptar que en una semana nos quieran imponer la aprobación de la Ley de Leyes. No le haremos el juego al kirchnerismo, ni hoy ni nunca”, tuiteó el economista, que integra su propio monobloque y forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio.

A pesar de eso, en el oficialismo siguen mostrándose confiados en poder tratar el Prespuesto y en conseguir los votos para aprobarlo. Necesitan que eso ocurra para que luego el proyecto vaya al Senado, se trate y se apruebe, todo antes del 31 de diciembre de este año. O muestran las cartas o mienten como en el truco. Lo cierto es que por estas horas se mueven como ganadores. Habrá que ver qué tienen.