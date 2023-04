Sergio Berni fue increpado y golpeado por los compañeros del colectivero asesinado

FszKyqOXoAMElny.jpg

El funcionario de Kicillof quedó acorralado contra una pared, protegido por un cordón de policías y un sector de los protestantes que intentaban frenar el ataque. "Trabajamos con todos, hicimos todo", dijo mientras era insultado los colectiveros.

"Sos un mentiroso", lo increpó uno de los colectiveros en medio de la protesta. "Yo no soy mentiroso, por algo estoy acá", le respondió Berni en medio de los disturbios.

“Estoy acá porque entiendo el problema por el que están pasando, no hay nadie que venga acá, yo estoy acá y pongo la cara, pero necesito hablar con ellos. Yo no salgo corriendo como todos los demás, de acá no me muevo hasta que hable con ellos”, aseguró Berni luego de recomponerse de los golpes.

Pese a la resistencia del ministro, que se quería quedar en el lugar para hablar con los colectiveros, a las 12:20 personal de Infantería de la Policía de la Ciudad arrastró por la fuerza a Berni y lo evacuó del lugar. Hubo incluso un forcejeo durante el cual el funcionario cayó al piso.

Todo ocurrió horas después del crimen de un chofer de la línea 620 de colectivos que estaba a punto de jubilarse.