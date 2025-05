Almirante quiere reponerse del traspié ante Chacarita

Talleres de Remedios de Escalada (6) y CADU (9) forman parte del colchón que aún evita que Almirante Brown caiga al fondo del abismo. Se fue Nardozza, llegó Szeszurak, pero el golpe de efecto en la realidad no aparece. Con 11 puntos sigue lejos de la pelea soñada en la Zona B y está más cerca de aquella que se reduce a no perder la categoría. Por ello la preocupación aumenta en Isidro Casanova, aún más luego de la manera en que se dio la derrota en el Fragata frente a Chacarita, hace dos semanas. Es que en el medio no hubo nada y ahora se viene la 16ta. fecha de la Zona B, en la que Almirante Brown, este viernes a las 20 recibirá a un encumbrado Estudiantes de Río Cuarto (por TV), en el Fragata Presidente Sarmiento, bajo el arbitraje de Franco Acita.