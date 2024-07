Apasionados por el teatro, actores de 80 y 90 años protagonizan doble función en Monte Grande

Bajo la dirección de Eduardo Nicolau, actor, director y docente con 60 años de trayectoria en el teatro argentino y, particularmente, en Lomas de Zamora, protagonizarán "El desalojo", de Florencio Sánchez, y "Gris de ausencia", de Roberto Cossa.

"Desde hace más de 20 años que hacemos teatro juntos y hoy, ya todos adultos mayores, seguimos actuando con la misma intensidad y con la misma pasión de siempre", contó Nicolau a este medio.

"El desalojo" es una obra teatral del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, estrenada en 1906, pero que sigue teniendo una gran actualidad. Es un sainete de ocho escenas, en la que se plantea la problemática de la pobreza en la sociedad rioplatense de comienzos del siglo XX. Se ubica en un conventillo de Buenos Aires y su protagonista es Indalecia, una mujer que se ha quedado sola con sus hijos en la calle.

Inscripta en la tradición del grotesco, "Gris de ausencia" muestra el desgarramiento que produce la condición del migrante: no pertenecer ni aquí, ni allá, vivir en una frontera permanente que imposibilita construir un sentido de pertenencia. Los personajes experimentan un doble exilio: de Italia a la Argentina y luego un regreso a la "madre patria" que no cumple las expectativas. Cossa explicará más tarde que el tema de la obra no es casual, y su representación durante la época de la dictadura constituyó una metáfora del exilio y una forma de mostrar la situación de muchos argentinos durante el terrorismo de Estado.