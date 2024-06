Bera perdió el campeonato a manos de Lamadrid por diferencia de gol

Si alguien tuviera que expresar cómo se terminó de definir la competencia, tendría que decir que Lama salió campeón con +20, y con los mismos puntos Bera quedó segundo con +18. Insólitamente, los de la Capital Nacional del Vidrio perdieron el trofeo y la chance de meterse en la final por el ascenso a la Primera B por diferencia de gol. ¿Y qué es más insólito aun? Que Berazategui es el equipo que más goles convirtió (43), pero los de Devoto llegaron a esta jornada con ocho partidos cerrados con el arco en cero. Hace 720 minutos que no le marcan.

Para los dirigidos por Damián Troncoso será un trago muy difícil de digerir, porque fueron siempre los candidatos y en las últimas seis fechas se cayeron a pique. El equipos que gustaba, ganaba y goleaba no lograba pasar de un empate y, cuando más se acercaba al objetivo, más menguaba su rendimiento. En los últimos cuatro partidos, la ADB sumó dos derrotas y un empate. La victoria ante JJ no llegó a amortiguar una caída libre que no se puede explicar de otra forma que a través de la mala administración de la presión, luego de no haber dejado dudas de que eran el mejor de la Primera C.