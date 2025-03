Cinco heridos en choque entre colectivo y auto en Lanús

Todo ocurrió en la calle Piñeiro, entre Hipólito Yrigoyen e Iberlucea, a la mañana, donde el transporte público colisionó contra un coche Renault Clio y terminó frente a la columna.

Según los testigos, el siniestro vial se produjo porque el semáforo de la zona no funcionaba, por lo que cargaron contra el Municipio local. Señalaron que la unidad salió desde la estación de Lanús, intentó doblar en Piñeiro, pero el rodado de menor porte, que se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, giró violentamente. El chofer del colectivo, por más que intentó eludir el impacto, chocó contra el coche y luego fue a parar contra el caño de luz.

Inmediatamente, el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, integrantes de Defensa Civil y miembros de los Bomberos Voluntarios de Lanús Oeste procedieron con un operativo especial para trabajar en la zona. Mientras que el Sistema de Emergencia Lanús trasladó a tres de los cinco heridos al Hospital Evita.

Asimismo, los servidores públicos tuvieron que trabajar sobre el cableado y la luminaria caídos bajo la premisa de evitar el peligro de electrocución en la vía pública.

Si bien los lesionados no tuvieron heridas de consideración que pusieran en riesgo sus vidas, no dejó de ser un gran susto causado por la impericia, según ellos, de las autoridades de la Comuna al no reparar en tiempo y forma un semáforo ubicado en la zona más neurálgica del distrito.