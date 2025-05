Claypole sumó ante Deportivo Español

Tras el encuentro, el entrenador Roque Drago expresó sus sensaciones sobre lo ocurrido en cancha: "Vinimos a ganar, y cuando no se puede, al menos no hay que perder. Me quedo con lo del primer tiempo: tuvimos bastantes opciones, llegamos con claridad y manejamos bien la pelota. En el segundo nos caímos un poco en cuanto al juego, dejamos de insistir por donde lo veníamos haciendo y nos costó generar".

Con este resultado, el conjunto de la región sigue sumando en la tabla y mantiene su intención de pelear arriba, aunque todavía con cuentas pendientes en cuanto a funcionamiento ofensivo. A pesar de que el equipo mostró solidez defensiva y no recibió goles, la falta de contundencia en el área rival volvió a ser una cuenta pendiente.

En declaraciones con Solo Ascenso, Drago también le habló al hincha: "Le pedimos que siga teniendo paciencia. Recién va a terminar la primera parte del torneo, queda toda la segunda y nosotros aspiramos a lo máximo. Queremos aprovechar el parate de 21 días para ajustar los aspectos futbolísticos que todavía nos faltan y llevar a Claypole donde todos queremos".

El Tambero buscará reencontrarse con el triunfo en la segunda mitad del campeonato, con la esperanza de escalar posiciones y consolidarse como uno de los animadores del certamen. Mientras tanto, el empate frente a Español le permite mantenerse en la conversación, aunque el sabor que dejó fue agridulce.