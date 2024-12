Condenan a 9 años y 6 meses de prisión a sujeto por abusar sexualmente de una niña

Se trata de un caso gravísimo que tuvo lugar en un domicilio quilmeño y que dejó con secuelas psicológicas de por vida a una menor de 11 años de edad, que si no hubiese sido por su mamá, que llegó en el momento justo, hubiera sufrido peores consecuencias. Para colmo, el sindicado tenía un prontuario agravado por el mismo delito y ya se había cobrado otras víctimas.

Todo ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Los Andes al 100, entre Maipú y Lavalle, casi en la entrada del barrio de emergencia IAPI. Allí llegó Angel Jesús Méndez, quien empezó a vivir de manera temporal en el domicilio. Se desconoce si era amigo de la familia o si mantenía una relación sentimental con alguien del lugar. Lo cierto es que en diversas oportunidades, la niña quedó a su cuidado.

La dejaron en soledad con él y allí aprovechaba para perpetrar los vejámenes. Un día, la madre de ella llegó más temprano a casa y encontró a este abusando de la pequeña.

Con toda furia por lo presenciado lo increpó, le pidió explicaciones, pero le negó todo y dijo que no había hecho nada. Para colmo, cuando le revisó el teléfono celular, vio imágenes y videos que delataban que lo venía haciendo desde hacía tiempo. No solo la manoseaba, sino que además dejaba registro de ello y no lo borraba. Se desconoce si lo llegó a comercializar o si se lo quedaba.

Así las cosas, tanto la mujer, el padre, como otros allegados realizaron la correspondiente denuncia policial en la Comisaría Segunda de Bernal y se inició el correspondiente proceso judicial. A la cita con los jueces llegó en condición de detenido y la Fiscalía, en manos de la doctora María de los Angeles Attarian Mena, había pedido una pena de 10 años de prisión por el agravamiento de ser reincidente por el mismo delito.

A su vez, Facundo Ferrari, abogado de Méndez, pidió por la libre absolución. Es importante resaltar que el sujeto siempre negó los hechos y no reconoció su responsabilidad, a pesar de que había material fílmico que lo delataba. Así las cosas, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 1 de Quilmes, los jueces Fernando Celesia y Cecilia Maffei lo condenaron a 9 años y 6 meses de prisión por “abuso sexual gravemente ultrajante”.

La criatura y su familia tendrán algo de paz luego de haber soportado semejantes actos. De ahora en adelante, el abusador pasará un largo período tras las rejas, a pesar de que pidieron que la sanción sea mayor.