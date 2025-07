Duscher valoró el esfuerzo y pidió "ganar de local"

El Cervecero venía de una dura eliminación por penales frente a San Lorenzo, en la Copa Argentina, y eso se notó en el rendimiento físico. Duscher lo admitió: "Nos faltó un poco más de juego. Hay que tener en cuenta que venimos de un gran esfuerzo. Se viene entrenando fuerte y todo suma. Ahora hay que recuperar jugadores para la semana que viene".

La propuesta de All Boys obligó a replantear el esquema. El DT explicó que ya sabían cómo sería el partido: "Sabíamos que iba a haber juego aéreo constantemente. Lo teníamos bien estudiado: teníamos que tapar por fuera para evitar que entren. Nos faltó juego, de verdad, pero hay que seguir trabajando".

Consciente del desgaste acumulado, Duscher optó por rotar: "Refrescamos el equipo. Algunos chicos estaban un poco cansados. Con los cambios pudimos sostener más la pelota y hubo más circulación. Tal vez nos falte un poco de fuerza en ofensiva, pero lo atribuyo a que estamos todos en ese proceso". Destacó además los ingresos de Capano y Caprov, quienes "entraron muy bien" y aportaron frescura y juego entre líneas.

A pesar del empate, el entrenador subrayó la importancia de haber sumado: "No perdimos. Se puede ganar o empatar, pero en casa hay que ganar", remarcó, con la mente ya puesta en el próximo encuentro ante Arsenal. "Cada partido es una final para mí. Y hoy se jugó como una final. Desde el arquero al nueve, todo era segunda pelota. Nos costó asociarnos, pero es un proceso. Estamos muy bien. Falta ganar de local".

Consultado por la situación de un jugador cuya salida depende de la dirigencia, Duscher fue claro: "Nada nuevo. Siempre viene a entrenar. Es un tema que maneja la dirigencia. Si se va, seguramente podremos fichar. Hay que ver qué posibilidades tenemos".

Finalmente, sobre el arbitraje, prefirió no polemizar: "No me meto mucho con los árbitros, pero se equivocan a favor y en contra. Pasa. Me enfoco en lo que hace mi equipo".