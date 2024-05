El gobierno nacional le debe a la Universidad Nacional de La Matanza 147 millones de pesos

Al hacer uso de la palabra en la Comisión de Educación de la Cámara baja, presidida por el exministro de Educación y exdecano de la UNLaM Alejandro Finocchiaro, Martínez planteó: "Dicen que hay que hacer el esfuerzo entre todos, y lo entiendo. Pero también leo los diarios y veo que hay sectores que se financian con desgravaciones impositivas y tributan en Luxemburgo". "Argentina tiene un régimen impositivo de más de 30 años y que ningún gobierno actualiza", advirtió.

"Argentina tiene litio, oro, cobre... Pero las mineras pagan el 3 por ciento de impuestos; cruzando la Cordillera de los Andes, en Chile, pagan entre el 30 y el 40 por ciento, y eso representa 60 mil millones de dólares contra apenas 3 mil millones", afirmó el rector de la UNLaM.

Además, se refirió a recientes declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell. "Habló de previsibilidad y lo que hoy no tenemos es previsibilidad: lamentablemente, no sabemos qué va a pasar dentro de dos meses, si vamos a seguir trabajando o funcionando".

En esa línea, llamó la atención sobre que el funcionario nacional "usó varias veces la palabra gasto, pero en la universidad se trata de inversión". "También dijo que las deudas con las universidades nacionales ya estaban pagas... Sólo a la UNLaM nos deben 147 millones de pesos, sin contar las obras que están canceladas", enfatizó.

En materia de presupuesto universitario, Martínez recalcó: "En la economía a nivel nacional, los números se actualizan al compararlos, por ejemplo cuando se hacen las deducciones de impuestos. Por eso, cuando el presupuesto se repite al año siguiente sin preverse la inflación, hay una quita automática". "Así, se atenta contra la calidad de la enseñanza porque los docentes y nodocentes que trabajan día a día no perciben un salario digno".

Luego señaló: "Tenemos tres obras paralizadas (en referencia al Centro de Salud Doctor Ramón Carrillo, una residencia estudiantil y la sede para la nueva carrera de Odontología) porque no se giran los fondos. Cuando giren los fondos a fin de año, si tenemos esa suerte, las obras van a ser mucho más caras por el efecto de la inflación, y así se desnaturaliza el tema presupuestario". Y consideró: "Sería mucho más inteligente pagarlas ahora".

A continuación, Martínez apuntó: "Me llamó la atención que (Torrendell) dijo que van a apuntar a los más necesitados, a los que menos tienen, como si la Secretaría de Educación tuviera la facultad de direccionar el presupuesto. Si así fuera, se iría en contra de la autarquía universitaria, que deviene de la autonomía universitaria y es algo constitucional. Los únicos que tienen la facultad de direccionar el presupuesto son los diputados, un funcionario del Ejecutivo no puede arrogarse esa facultad".

"En la UNLaM -precisó- el 89 por ciento de los jóvenes son la primera generación de estudiantes de su familia: le pregunto si esos no son los que menos tienen. Tenemos 80 mil jóvenes estudiando en la Universidad y no sabemos qué va a pasar dentro de un mes y medio... ¿Esto es previsibilidad? Ya hay dictámenes de la Justicia respecto de que el Gobierno nacional debe entregar la totalidad del presupuesto a las universidades. No se está cumpliendo, no se cumple la ley", puntualizó.