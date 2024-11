El Granate enfrenta al puntero Vélez con bajas

Para el Granate será una visita de riesgo. A la espera de la definición del campeonato y de qué ocurra con Racing en el terreno internacional, para el equipo de la región el objetivo está en sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no depender de un milagro y armar las valijas para el 2025. Y en el primero de sus últimos cinco juegos, tendrá una parada más que brava.

Y para colmo, Zielinski continúa sin poder tener todo el material a disposición. La buena noticia tiene que ver con el regreso a la consideración de Abel Luciatti. Según informó el parte médico oficial, ya se sumó a los trabajos, después de su desgarro en el cuádriceps izquierdo, el 19 de septiembre pasado en el choque de ida con Independiente Medellín, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, ya sabe que no contará con Juan José Cáceres por estar afectado a la Selección de Paraguay. Sumado a esto, Nery Domínguez y Ramiro Carrera evolucionan favorablemente de sus desgarros, aunque no llegarán en la mejor forma a la visita a Liniers. Otra de las incógnitas será el lateral izquierdo Julio Soler, quien fue citado por Javier Mascherano para ser parte de la Sub 20 que viajó a Bolivia para jugar dos encuentros amistosos.

En consecuencia, la probable formación que disponga el Ruso irá con Nahuel Losada; Agustín Rodríguez, Carlos Izquierdoz, Exequiel Muñoz o Luciatti y Julio Soler; Gonzalo Pérez y Felipe Peña; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Lautaro Acosta; Walter Bou.