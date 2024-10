Federico Scurnik: "Nunca dudé de este grupo, dejaron el alma"

Con la permanencia asegurada, San Martín jugará este viernes a las 15:00 en Agronomía ante Comunicaciones, en su último partido como visitante de la temporada. En este contexto, Deportes del Sur entrevistó a Federico Scurnik, técnico de Sanma, quien compartió sus sensaciones tras el logro. "Sabía que ponía en juego mi idolatría, pero nunca dudé de este grupo. Yo agarré este equipo consciente del potencial que tenía, no soy como otros entrenadores que se quejan cuando heredan un plantel. Estos jugadores dejaron el alma y lograron mantener a San Martín en la categoría", expresó con orgullo el ex arquero y referente del club, quien también dejó entrever una etapa más tranquila para el equipo. "Ahora se vendrán días más tranquilos, planificando los últimos partidos que nos toca afrontar en el campeonato. Ojalá lo podamos terminar de la mejor manera", agregó.

El Ruso también habló sobre su futuro en el club y la posibilidad de armar el plantel de cara al próximo año. "De no haber ningún inconveniente, seguramente continúe en el club y pueda tener la posibilidad de armar el plantel. Va a ser difícil, porque todos mis jugadores mostraron estar aptos para competir en esta divisional tan dura. Me siento cómodo en el club, es mi casa y me siento privilegiado de haber vuelto ahora con un rol diferente", comentó Scurnik, quien cerró con la esperanza de un 2025 mejor. "Esperemos hacer un mejor 2025 y tener un San Martín protagonista", concluyó el técnico, proyectando un futuro de crecimiento para el equipo de Burzaco.