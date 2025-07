La polémica sobre la rentabilidad de las panaderías llegó a Lanús

Así lo señaló el secretario general del Sindicato de Panaderos de Lanús, Gabriel Ruiz, quien mencionó que una docena de facturas puede costar entre 5.000 y 8.000 pesos dependiendo la cantidad y la calidad de la materia grasa que se utilice.

Ruiz mencionó que "el que tiene todo reglamentado, paga todo, está en condiciones y tiene la panadería en un lugar céntrico, el costo de la factura está a 4.000 pesos y con buena materia prima", al tiempo que mencionó que "si vas a una panadería de renombre, la gente a veces por tener ese nombre no tiene drama de pagar 10 lucas la docena de facturas".

El dirigente sindical relativizó la crisis del sector, aunque no ocultó que "cerraron panaderías". No obstante, acusó de que "se administraron mal, la manejaron mal". Y destacó la venta de pan en diferentes locales o de personas desocupadas: "Ahí es donde tenés el merme de que la panadería no trabaje".

"Siempre es negocio la panadería y si nos ponemos a ordenar un poquito la industria y a trabajar como tenemos que trabajar, va a ser mucho más rentable", aconsejó en diálogo con Política del Sur.

En la misma línea de restar importancia a la problemática, indicó que, a pesar de que los costos de los servicios como la luz y el gas dificultan la producción, "son mentiras que la panadería no es rentable".

Asimismo, sostuvo que los empresarios "tienen que buscar una manera de hacerlos volver a la panadería. Hagan la semana de la medialuna de manteca y dejen a un precio accesible para que la gente lo compre".

También manifestó que "se está perdiendo el amor por el oficio" y que "hay que volver a enamorar a la gente, decirle la importancia que tiene el oficio nuestro. Pero eso no solamente es responsabilidad de los trabajadores, sino también de los empresarios".