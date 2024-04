La región, con saldo dispar en otra fecha de la URBA

El combinado quilmeño muestra su jerarquía como local y sella un invicto notable que le posibilita estar a tiro de las alturas, ya que alcanzó la línea de los 13 puntos, todavía lejos de los 22 que ostenta Atlético Chascomús, el mandamás.

Así es como certificó un halago al superar por 32 a 18 a La Salle, con lo que obtuvo el bonus y pudo asomarse a la parte alta de las estadísticas.

Otra fue la historia para el Halcón, que no encuentra el rumbo y cayó por 51 a 18 con Los Molinos, que no tuvo inconvenientes para vencer a domicilio y así mostrarse como tercero en el registro, a diferencia del club de la zona, que está en las antípodas: tercero, pero con los números revertidos, ya que, con 6 en su haber, sólo tiene por detrás a los colistas Tiro Federal de San Pedro y La Salle, únicos que todavía no vencieron en lo que va de la vigente competencia.

¿Cuáles fueron los otros tanteadores de la jornada? Atlético Chascomús está en la ubicación de privilegio gracias al 34 a 23 que le propinó a San Marcos, mientras que el escolta, Atlético y Progreso, no tuvo inconvenientes para despachar a Arsenal Zárate con un certero 31 a 24. Además, Virreyes superó 20 a 10 a Tiro Federal de San Pedro; San Miguel 35 a 22 a Albatros; y St. Brendan's 22 a 17 a Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó.

Ahora la mirada se posa en el intenso fin de semana que se avecina, en el que el Dragón tendrá la chance de sorprender a un encumbrado, pues medirá fuerzas con Atlético y Progreso, mientras que Varela Junior irá por la sorpresa frente a un irregular St. Brendan's. Los demás emparejamientos serán estos: Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó-San Marcos; Atlético Chascomús-San Miguel; Albatros-Virreyes; Tiro Federal de San Pedro-Arsenal Zárate y La Salle-Los Molinos.