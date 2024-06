Lanús ya sabe que deberá hacer expedición a la altura

Así la situación, el Granate prevé una excursión complicada en el desafío de ida de la llave, a sabiendas que habrá que aparecer en escena en la altura, sea uno u otro el adversario, para luego definir la historia en la Fortaleza de Cabrero y Guidi.

Los conducidos por Ricardo Zielinski irán por la parte baja del cuadro y, tras haber quedado primeros en su zona, la G, se enfrentarán al que supere el escollo del play-off F, teniendo que ir a El Alto, a más de 4 mil metros de altura, o a la capital ecuatoriana, un poco más abajo, a casi 3 mil.

En ese sentido, el DT deberá priorizar una preparación intensa para lo que será un itinerario complejo, más allá que la revancha sea en casa y se pueda concretar el pasaje a la siguiente instancia del certamen internacional.

¿Cuál fue la performance los posibles contrincantes? Los bolivianos terminaron segundos en el grupo A de la Sudamericana, sólo por debajo de Independiente Medellín de Colombia, pero por encima de un rival de fuste como Defensa y Justicia, al que dejó en la tercera colocación -el último fue Universidad César Vallejo de Perú-.

Y a lo largo de su campaña evidenció un nivel superlativo en su casa, donde se hace muy fuerte, pues no sólo ganó todos los choques sino que incluso no recibió goles en contra. En tanto, en sus salidas de la altura no tuvo una mala actuación: sólo perdió en Colombia, cuando ya tenía asegurado el pasaje a la fase siguiente, mientras que empató tanto en Lima como en Florencio Varela, algo a tener en cuenta por Lanús para no confiarse para el desquite en caso de ser el rival.

¿Y Liga? Arriba con el mote de ser el último campeón de la competencia de la mano de un viejo conocido, el entrenador Luis Zubeldía -hoy en San Pabrlo-, habiendo superado en la final a Fortaleza de Brasil.

Y llega otra vez para revalidar su título tras no poder recalar en las llaves de la Copa Libertadores, edición reciente en la que terminó tercero en el grupo D, por debajo de Junior de Colombia y Botafogo de Brasil -ambos en octavos del principal torneo continental- y por encima de Universitario de Perú.

¿La labor? Cosechó 7 puntos, seis de ellos de local al vencer a los peruanos y los brasileños -tropezó con los colombianos. Mientras que a domicilio, paradójicamente, la única paridad fue en Barranquilla con el líder de la zona y perdió tanto en Lima como en Río de Janeiro.

Los play-off se darán en algunas semanas y Lanús esperará rival, pero cuanta con un reciente antecedente para preocuparse. La última acción continental hasta la fecha fue en 2022, cuando quedó eliminado en octavos de final con Independiente del Valle de Ecuador, habiendo perdido justamente en la altura de Quito y luego no pudiendo ganar, dado que apenas empató, en la Fortaleza.