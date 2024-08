El piloto de Canning obtuvo el triunfo en la segunda carrera y el tercer lugar en la primera, unto al equipo PMO Racing, a bordo de un Peugeot. "Estoy muy feliz por estos resultados y por conocer un circuito nuevo", aseguró.

El piloto de Canning Leonel Pernía hizo doble podio en la fecha del TCR Sudamérica, al ganar en la segunda carrera y lograr el tercer lugar en la primera, en la competencia desarrollada en el Polideportivo Ciudad de Mercedes, en el Departamento de Soriano, Uruguay, junto al equipo PMO Racing, a bordo de un Peugeot. "Estoy muy feliz por estos resultados y por conocer un circuito nuevo. Me gustó mucho, además me sentí bastante cómodo, porque me agrada la forma de ser del uruguayo", soltó Pernía.