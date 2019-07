Cabe recordar que la jefa comunal, pertenenciente el Frente Renovador, debía concurrir el último lunes, al ser sido citada de manera unánime por los ediles de todos los bloques, en la sesión del pasado viernes, a la que asistieron los padres de los chicos fallecidos en la Masacre de Monte. "En una nota dirigida a las autoridades del Concejo Deliberante, Mayol adelantó su intención de no asistir a la "invitación" argumentando haber recibido a los familiares en varias oportunidades, a fines de dialogar, atender e informarles temperamentos institucionales que se irán adoptando", consignó el portal periodístico ElFurgón.com.ar. Según trascendió, el faltazo habría estado motivado en una presunta "politización de la lucha" por el esclarecimiento de este episodio de violencia institucional, que tiene 11 detenidos y procesados con prisión preventiva, en su mayoría efectivos de la Policía bonaerense y el ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte. "Frente a un tema tan sensible y que no debe quedar preso de climas electorales, ni usted ni ninguno de los ediles está en condiciones de garantizar la seguridad de los presentes o de la ciudadanía. Habiendo antecedentes de lesiones a terceras personas por quienes no entienden los alcances del justo reclamo de justicia, cualquier conflicto, daño o lesión que a la postre se genere lo harán a usted directamente responsable", escribió la intendenta Mayol, en la misiva dirigida al presidente del Concejo Deliberante, José Castro. Una vez conocida la ausencia de la jefe comunal, los familiares de la víctima se manifestaron en una marcha desde la plaza Alsina hasta el reciento legislativo y rechazaron las excusas de la intendenta para no responder a los reclamos de justicia y determinación de las responsabilidades políticas. En tal sentido, se pronunciaron en contra de la posibilidad de que el municipio pueda constituirse en la causa como "particular damnificado", al interpretar que "estro le permitiría controlar la evolución del proceso".

Además, en declaraciones periodísticas, el abogado Ismael Jalil de la Corriente contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) sostuvo que "acá los únicos que están particularmente ofendidos son los familiares. Lo que hace Mayol es especular con una estrategia para colocarse en condición de víctima cuando en realidad, como mínimo, debería ser investigada acerca de cuál fue su rol en relación en la tarea de encubrimiento e impunidad que desplegó el Secretario de Seguridad, que no era más que alguien que dependía exclusivamente de ella. Por eso es imprescindible que, por lo menos, se tome la decisión de investigarla".