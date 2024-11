Plaini confirmó elecciones anticipadas antes de fin de año en Los Andes

"Tenemos todo preparado. Habrá elecciones antes de que termine el año", señaló Plaini, explicando que esta medida busca permitir que la nueva dirigencia pueda encargarse de la confección del plantel para el próximo año, ya sea en la Primera Nacional o en la Primera B. El dirigente consideró que este adelanto es lógico para garantizar una transición ordenada y facilitar la planificación deportiva.

Plaini asumió la presidencia de Los Andes en marzo de 2023 y, según el estatuto del club, su mandato debía extenderse hasta febrero de 2025. Sin embargo, el anuncio anticipa el cierre de su gestión, aunque el dirigente aún no definió si buscará la reelección. "Estoy analizando si me presento o no", comentó, dejando abierta la posibilidad de dar un paso al costado.

Aunque todavía no hubo una confirmación oficial por parte de la institución, el estatuto del club exige que los comicios sean anunciados con al menos 30 días de anticipación. Por lo tanto, se espera que en los próximos días se publique la convocatoria formal para que las elecciones se lleven a cabo antes de las Fiestas de fin de año.

Con este escenario, Los Andes no solo afronta desafíos deportivos, como la semifinal del Torneo Reducido, sino también una reconfiguración política clave para su futuro inmediato.