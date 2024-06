Protesta de cartoneros generó un caos de tránsito en Puente La Noria

Con quema de neumáticos, desde las 8, los trabajadores urbanos cortaron totalmente la circulación en la autovía Presidente Perón -Ex Camino Negro- mano a la Ciudad de Buenos Aires, para exigir la devolución de camionetas secuestradas, debido a que se las sacan "por no tener permisos" y para recuperarlas les piden sumas elevadas de dinero que no poseen.

Como los vehículos suelen quedar estacionados en un predio ubicado debajo del puente, los acarrean y se los llevan, dejando a los cartoneros sin una de sus principales herramientas de trabajo.

"No queremos planes sociales, solo queremos que nos dejen trabajar", expresaron los manifestantes, que aseguraron que este martes volverán a protestar si no obtienen una respuesta.

Como consecuencia del corte total, los vehículos debieron desviarse por rutas alternativas (el Puente Olímpico o el Camino de Cintura), pero las demoras fueron de más de una hora para avanzar unos pocos metros, ya que, además, también estuvo cortada parcialmente la avenida General Paz a la altura de avenida Roca por una colisión vehicular.

Recién a las 10 llegaron los efectivos de la Gendarmería Nacional que lograron desarticular el piquete y rehabilitar la circulación, por lo que muchos conductores se quejaron de la demora en implementar el operativo anti piquete. Los más perjudicados, como es habitual, fueron los usuarios de los colectivos: al mayor tiempo de viaje se sumó el espaciamiento en las frecuencias, a raíz del tiempo agregado en completar su recorrido por parte de las unidades.