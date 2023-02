Se roban por hora más de 400 celulares en el AMBA

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, sostuvo que, "en los últimos 90 días, se registraron al menos 10.000 robos de teléfonos celulares diarios".

"Los criminales son cada vez más violentos y temerarios, porque en el mismo lapso, y solo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se produjeron 10 homicidios por el robo de teléfonos e incluso una chica perdió una pierna", agregó el informe.

Al respecto, Javier Miglino, director de la citada ONG, rememoró que "hace unas horas y sobre la calle 11 de Septiembre al 2800, en pleno barrio de Núñez, una chica fue abordada por dos delincuentes que le exigieron el teléfono celular".

"Ante la negativa, uno de ellos sacó de la mochila una llave francesa y le pegó en el pecho. La chica cayó al piso por el golpe y debió ser trasladada al hospital Pirovano donde quedó en observación. Por fortuna tenía la mochila hacia adelante y de ese modo evitó que le fracturen las costillas y otras lesiones peores. Los criminales de los ‘celulares manchados con sangre’, tomaron el aparato y salieron corriendo", continuó.

Y agregó: "Horas atrás, el periodista Mario Rueda, que se encontraba durmiendo junto a su esposa en su casa de La Plata, fue sometido por al menos cuatro delincuentes que se metieron a su casa ubicada en 9 y 78 bis. Le dieron varios culatazos en la cabeza y le robaron un poco de dinero en efectivo y los dos celulares de la pareja. Solo un día antes, un oficial de la Policía Federal mató a un delincuente, luego de que le robó el teléfono celular a uno de los pasajeros a bordo de un colectivo de la línea 501, en la localidad bonaerense de Monte Grande. Menos de un mes antes, cuando se habían registrado ya otros tres homicidios, Flavia Cruzado, una joven de 19 años oriunda de Pablo Nogués, fue arrojada a las vías del ferrocarril Belgrano Norte con destino a la estación Palermo. Tras el hecho, sufrió la amputación de una de sus piernas, la fractura de uno de sus brazos y permaneció internada en terapia intensiva hasta hace un par de días".

De esta manera, el titular de Defendamos Buenos Aires explicó que, en todos los casos mencionados, la dinámica "es la misma: la mafia de los ‘celulares manchados con sangre’ sale de cacería para robar teléfonos". "Lo hace caminando por la vía pública, en colectivos, subtes y trenes o a bordo de motos. En Capital Federal y en el Conurbano, siguen a una víctima y le roban. En general van armados y todo termina mal".

"Una vez que robaron varios aparatos, salen disparados para las cuevas que los compran, en la calle Libertad, en la zona de Tribunales, en la avenida Cabildo en Belgrano y en el barrio de Balvanera. Los desactivan y vuelven y venderlos. En ese momento, la bestia que roba y mata por un celular, vuelve a salir a robar. De ese modo, no solo tenemos 10 mil robos de celulares diarios, sino que también debemos lamentar 10 muertes, enfocadas exclusivamente a ese delito y decenas de casos como el de Flavia, que a los 19 años, solo tiene una pierna", lamentó.

Por tanto, Miglino afirmó que "lo mejor es prevenir uno mismo", al tiempo que finalizó: "Desde Defendamos Buenos Aires le pedimos a la gente que no use el teléfono celular en la calle. Los mensajes y las llamadas pueden atenderse a resguardo en algún palier de edificio o dentro de un comercio".

"Lo mejor es tener presente que el teléfono celular debe usarse en un entorno seguro porque de otro modo, todo puede terminar de la peor manera", concluyó.

Ame naza de muerte al abogado Miglino

El director de la ONG Defendamos Buenos Aires, Javier Miglino, denunció que fue amenazado de muerte por las "mafias que roban teléfono celulares, joyas de oro y motocicletas", tras encontrar en su domicilio dos cartuchos de escopeta y un fuerte mensaje.

El hecho se registró en la jornada de ayer, cuando en horas de la mañana Miglino salió de su domicilio situado en el barrio porteño de Belgrano, donde encontró dos cartuchos de escopeta calibre 20 milímetros sobre un trozo de cartón y un cartel que decía "recen por mí".

Según facilitó el propio Miglino a Diario Popular, en la denuncia -realizada en la comisaría vecinal 13A de la Policía de la Ciudad- presumió que, como " actualmente se encuentra realizando un trabajo periodístico sobre la problemática de la compra y venta de celulares robados, ese sería el origen del mencionado hecho".

Asimismo, aclaró en el documento que este episodio "es el reflejo del accionar de las mafias de los celulares denominados ‘manchados con sangre’".

"Esto hace alución, además, a las bandas que roban teléfonos celulares, joyas de oro, especialmente las de los ancianos, y motocicletas. Luego las reducen y vuelven a robar en un bucle contínuo", finalizó la denuncia.

Acto seguido, Miglino, en diálogo con este medio, rememoró el hecho: "Yo me levanto todos los domingos temprano. Entonces me encuentro con esto a las ocho de la mañana. Allí encontré un cartel que dice ‘recen por mi’, que significaría como si me dijeran ‘te vamos a matar’", afirmó el director de Defendamos Buenos Aires, quien continuó: "A la Policía le sorprendió la potencia de las municiones, son municiones de guerra lo que me dejaron".

Y aseveró que "todo esto viene a raíz de denunciar lo que está pasando", respecto a las mafias que se dedican al robo de "motocicletas, oro y celulares, todos manchados con sangre".

"La mayor cantidad de robos es de celulares, ya que se roban 10 mil por día en el AMBA", lamentó Miglino, al tiempo que dejó en claro que "todos los policías me reconocieron que les robaron el teléfono celular en los últimos tiempos". "Esto te da la pauta que estamos ante un problema que si no lo paramos va a seguir generando muertos y heridos", lanzó.

Finalmente, el titular de la mencionada ONG concluyó: "No estoy bien, pedí custodia policial que está en mi puerta. La gente de la comisaría se portó muy bien".