Suspendieron a recolectores de basura que atropellaron a un perro y lo dejaron agonizando

Se trata de un acto cruel que tuvo lugar a principio del fin de semana y que se conoció durante las últimas horas, ya que el video y las imágenes de la secuencia se empezaron a viralizar en redes sociales. Los usuarios condenaron la actitud de los implicados y pidieron que los desplazaran de sus puestos, algo que no sucedió, aunque la sanción fue realmente severa y no gozarán de sus haberes.

Ocurrió en la intersección de la calle 43 con la Diagonal G, en la localidad de Ranelagh. Fue el viernes pasadas las 6 de la mañana, que un camión recolector de la Municipalidad de Berazategui, en medio de su habitual recorrido, llegó al mencionado punto e hizo una maniobra marcha atrás para que los recolectores que estaban parados en la parte trasera pudieran bajar y traer las bolsas de residuos.

Sin embargo, el conductor no pudo ver que detrás de la unidad había un perro y lo terminó atropellando, ya que los espejos no le permitieron detectarlo. Pero los otros sujetos lo vieron, lo esperaron y no avisaron en ningún momento al chofer hasta que las ruedas estuvieron sobre él. Así las cosas, le pidieron que se adelantara un poco, lo sacaron y uno de ellos lo arrojó a un costado. Tras la secuencia, se marcharon sin prestarle auxilio. De hecho, se escaparon de la escena, ya que ni siquiera juntaron la basura de los vecinos.

El animal pertenecía a una mujer de 70 años que vive en las inmediaciones del barrio y que se había ido al hospital muy temprano. Según explicó, se se escapó por la vivienda de un vecino y estaba perdido en las calles. Además, dijo que lo rescató ya que estaba muy enfermo en la vía pública, lo llevó al veterinario, se hizo cargo de todos los gastos y lo terminó cuidando-.

La Municipalidad de Berazategui, al tomar conocimiento de lo ocurrido, decidió suspender de sus actividades a los recolectores que fueron responsables por haberlo dejado abandonado en el lugar sin prestarle la atención que merecía. Además, las imágenes muestran que estos en ningún momento alertaron al conductor del vehículo sobre la presencia del perro.