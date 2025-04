Desbaratan red ilegal de venta mayorista de medicamentos

Se trata de una investigación por un anuncio en redes sociales que puso en alerta a los agentes policiales cibernéticos. Tras eso, empezaron a trabajar para dar con el paradero de los responsables y finalmente llegaron a lograr el cometido. El delito que llevaron adelante los sindicados durante mucho tiempo es realmente grave y operaban sin receta médica vendiendo todo tipo de remedios.

Comenzó cuando desde la División Delitos contra la Salud Pública dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales descubrieron a esta peligrosa red que sin tapujo comercializaba los medicamentos en diversas plataformas abiertas. Era una cuenta polirrubro que vendía psicotrópicos, ansiolíticos, calmantes, antiinflamatorios, estimulantes sexuales, antiespasmódicos, analgésicos y demás.

Así las cosas, pidieron investigar a la Fiscalía Federal de Quilmes, en manos de la letrada Carvallo, quien dio intervención a las tareas necesarias y pudieron localizar tres domicilios situados en Avellaneda y Lanús. En sintonía, desde el Juzgado de Primera Instancia, del fiscal Luis Armella, ordenaron los respectivos procedimientos de allanamiento y en una de las viviendas encontraron la mercadería que estos estaban comercializando.

Se trataba de un depósito en el cual las mencionadas drogas estaban almacenadas en condiciones que no respetaban los protocolos y a su vez, por ello, estaban cometiendo una maniobra delictiva que infringe la ley de delitos contra la salud pública. Es por ello que secuestraron todos los materiales y, al evaluarlos, indicaron que los mismos tenían una valor que supera ampliamente los 60 millones de pesos.

En los domicilios restantes, identificaron a dos mujeres y a un hombre, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, aunque quedaron imputados pero no detenidos. Están acusados de ser los líderes de esta peligrosa red que vendía remedios sin receta médica por redes y continúa la línea de investigaciones para determinar el origen de los mismos.

Por otro lado, no descartan que haya más implicados que no salieron a la luz y esperan avances en los trabajos, debido a que esto generó muchísima preocupación en las autoridades. Si bien no es nada nueva la venta ilegal de medicamentos, es temeroso ver cómo se manejaban sin regulación y en las plataformas virtuales.

El último episodio similar en el distrito y alrededores, fue en la feria del Triángulo de Bernal, aunque en menor medida, con feriantes que comercializaban analgésicos con sus puestos.