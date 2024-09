Joven de Bernal se salvó de ser estafado en una venta a través de una red social

En una era en la cual hay tantos ilícitos que nacen en las plataformas virtuales con aquellos que intentan comercializar objetos y se topan con malvivientes que se los arrebatan, es importante resaltar que hay maneras de identificarlos. En esta oportunidad, quien estuvo a pocos minutos de ser asaltado fue un joven bernalense que gracias a un aviso, dio de baja la operación. Aunque parezca que no, a raíz de dichos atracos han muerto muchísimas personas e incluso han perdido costosas pertenencias.

Todo comenzó cuando la víctima, de 19 años, publicó su PlayStation 4 en Marketplace ya que quería venderla. La valuó en 300 mil pesos y, a las pocas horas, increíblemente, ya había un interesado en comprársela. Según su relato, era agente de la policía. Por poco, casi lo hace caer en su trampa. Esto se debe a que le otorgó confianza y sostuvo que harían todo a la manera que quisiera el vendedor, para quedarse ambos tranquilos.

El hampón le dijo que enviaría una moto delivery a buscar la consola y que transferiría el dinero a una cuenta. También indicó que ambos podrían seguir el viaje del conductor con un código y que la misma iría en dirección al destacamento en el cual se encontraba trabajando. De hecho, le había pasado fotos de su DNI para su seguridad e incluso un video hablando. Pero minutos antes de que esto sucediera, el joven vendedor tomó la decisión de buscar su nombre en redes sociales y dio cuenta de que era una estafa.

Bajo el nombre del sujeto, pesaban distintas acusaciones. Muchas víctimas indicaron que les llegó a robar hasta 500 mil pesos con transferencias truchas y que no importa la zona, ya que se mueve por todos lados en el Conurbano. Al enterarse de ello, bajó la operación sin dar explicaciones y se salvó de milagro de haber sido asaltado por este sujeto, que creó un relato realmente convincente. Sin embargo, no decidió denunciarlo y pidió en redes que lo escrachen para que otras personas no caigan en la trampa.

Lamentablemente, estos episodios son reiterados y hay distintos modos de darse cuenta para no ser víctimas de los delincuentes. Por ejemplo, en los perfiles de los supuestos compradores, quienes tengan pocas imágenes, pocos amigos y no muestran mucha información personal, tienden a ser estafadores.

Hay que tener precaución para no salir damnificados de estas situaciones. Marketplace se convirtió en un lugar inseguro para vender desde objetos de electrónica hasta vehículos, y muchos vecinos lo han sufrido.