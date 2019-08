Así lo declaró en un encuentro con periodistas, donde se mostró bastante distendido y sonriente. Además, fue analítico a la hora de evaluar el bajo perfil que tuvo durante la campaña y argumentó su ausencia con respecto a la conformación de cargos provinciales.

"Mis vecinos me vieron mucho andando en bicicleta y por ahí no me vieron en la "rosca" provincial", remarcó el intendente berazateguense.

ADEMÁS:

Posteriormente, destacó que, durante su gestión, el distrito "bajó la mortalidad infantil y tenemos el partido más limpio".

Asimismo, se permitió hablar de su vida privada tras comentar que los Mussi tendrá un nuevo integrante. De manera irónica, subrayó: "Rosqueo un poco más, voy a ser papá otra vez".

También, consideró que la actual gestión de los gobiernos Nacional y Provincial "le destrozó el laburo y la vida de la gente".

En tanto defendió la jornada electoral del domingo y mencionó que "la gente habla en las urnas. Es mucha satisfacción la que me da". Por otro lado, se permitió bromear con su padre: "Cuando asumí en el 2011, lo hice con porcentajes similares. Espero que los mantenga y los sostenga él (por Juan José Mussi). Vamos a trabajar juntos".

Finalmente, el jefe comunal destacó estar "feliz por el triunfo de Axel (Kcillof) y de Alberto (Fernández)".