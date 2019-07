Su nombre es Jairo, pero sólo basta con mirarlo dos segundos para darse cuenta de quién se trata: nada más y nada menos que del "Chinwenwencha", aquel personaje que se volvió famoso luego de que se viralizara su video en los grupos de Whatsapp.

Sin embargo, detrás del personaje que aparece durante esos 7 épicos segundos, hay toda una historia de vida: la de un joven solidario que colabora como voluntario en el comedor "El Alfarero" en la zona norte de Rosario.

La historia fue dada a conocer por un noticiero local y muestra la otra cara de este simpático y agradable muchacho: la de una persona que en un momento de dificultad, pone el hombro para colaborar con los chicos.

Jairo, que todavía no entiende bien cómo las redes sociales armaron tanto "cachengue" por el clip, agradece la difusión ya que gracias a ella, ha podido difundir su labor social, "para que la gente sepa dónde puede venir y colaborar si es que tiene ganas".

"Sirve para darle difusión a esto del comedor, que es lo que realmente sirve. Con anterioridad, me habían llamado de otros lados, lo cuál no me copaba. Pero esto sirve, es algo bueno y vamos a darle para adelante".

"Entre nosotros nos decíamos de esa forma y bueno, ahora se dio a conocer. Se fue pasando y en unos días ya lo había visto mucha gente, un par de millones. Me he visto hasta en tazas, yo no agarro un peso pero venden de todo"

Para colaborar con el comedor, podés acercarte a la Av. Juan B. Justo al 2000, en la zona norte de la ciudad de Rosario, Santa Fe.