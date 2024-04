Exigen que se acelere investigación de asesinato de futbolista de las inferiores de Racing

Se trata de Dante Ezequiel Canteros Barrientos que fue muerto de un balazo en la cabeza por un hombre que ya tiene pedido de captura nacional e internacional. El episodio tuvo lugar el 24 de febrero en Dock Sud en el marco de una discusión que mantenían dos mujeres por celos.

La tía de Dante, Diana, recordó que la única aprehensión que ocurrió fue la de la mujer del acusado del crimen y manifestó su deseo de que “la Justicia dicte la prisión preventiva para ella”.

“Queremos la misma carátula para los tres. Ellos (la pareja) fueron a buscar el arma y volvieron con otro hombre. Ella (por la detenida) bajó del auto con un cuchillo y comenzó a correr a las chicas”, comentó a Diario Conurbano.

En tanto, repasó que los agentes de seguridad “hicieron allanamientos, pero no encontraron nada. A nosotros todo el tiempo nos pasan información de dónde está, se lo pasamos a la comisaría tercera y también a la DDI, pero sentimos que no están haciendo nada. No queremos que la muerte de Dante quede en la nada, necesitamos que la Justicia actúe y él esté preso”.

Todo comenzó con la disputada de dos mujeres, luego de una acusara a la otra de mirar a su pareja, allí el novio de una de ellas extrajo un arma y disparó. Dante había quedado en el medio y recibió el balazo. Si bien fue trasladado al Hospital Fiorito, no pudieron salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.