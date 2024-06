Lanús quiere ser un Canalla en Arroyito

El nombre de la semana fue Felipe Peña Biafore: luego de no haber podido estar en el duelo ante Cuiabá, regresa al once inicial ante El Canalla, justo en la semana en la que el entrenador de River Plate, Martín Demichelis, dejó en claro que no utilizarán la re pesca del préstamo para llevarlo de nuevo a Núñez. Para el Ruso es un jugador clave y, así como sucedió ante Estudiantes de La Plata, será de la partida esta tarde.

El otro que regresa a la formación es Juan José Cáceres. El lateral cumplió años ayer en plena concentración y recibió la noticia de que será uno de los once que saltarán al terreno de juego del Canalla. Tendrá la titánica tarea de frenar a un Jaminton Campaz que es el terror de los laterales.

La única duda que guarda el cuerpo técnico del Granate es la presencia del centro atacante: con Walter Bou ausente por dos fecha por la expulsión sufrida en el encuentro ante Estudiantes de La Plata en el Néstor Díaz Pérez, la posición de centro atacante sería ocupada o por Augusto Lotti o por Jonathan Torres. El primero tiene más chances de meterse en el equipo, pero podría cambiar la decisión si plantea un 4-4-2 en lugar de un 4-2-3-1, como lo venía haciendo últimamente.