El primer videojuego destacado que estará disponible para PS5 es Overcooked! All You Can Eat, es el recopilatorio definitivo de las ediciones anteriores: Overcooked + Overcooked 2 y todo el contenido descargable que se lanzó para ambos títulos.

Los usuarios podrán disfrutar de cientos de niveles de caos culinario cooperativo mientras cocinan en sitios peligrosos y sombríos.

PlayStation.jpg PS Plus: estos son los videojuegos gratuitos de PlayStation de septiembre

Los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar sin cargo de Hitman 2, el videojuego que plantea una nueva aventura para el Agente 47, quien deberá ejecutar los contratos más importantes de toda su carrera.

Para ello, contará con el respaldo de Diana Burnwood, además de unir fuerzas con Lucas Gray para poner fin de una vez por todas a los aliados de Providence.

También estará disponible para aquellos que tengan PS4 y PS5 Predator: Hunting Grounds, un shooter asimétrico envolvente que se desarrolla en la selva sudamericana, donde el Depredador acecha a su presa más desafiante.

El usuario juega como un miembro de una escuadra militar de élite y debe completar todas las operaciones paramilitares antes de que el Depredador lo encuentre.

PS Plus es un servicio de suscripción que ofrece beneficios únicos para mejorar la experiencia en PlayStation.

Con la membresía de 24 meses los usuarios de PS4 obtienen más de 24 juegos sin cargo al año y los usuarios de PS5 más de 36 juegos gratuitos.

Además dicha membresía brinda el acceso a juegos multijugador online, descuentos exclusivos en PS Store, 100 GB de almacenamiento en la nube y contenidos exclusivos.