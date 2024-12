TECNO presentó en Argentina el Camon 30S PRO

En un evento que reunió a periodistas, influencers, clientes y expertos en tecnología, TECNO reafirmó su intención de convertirse en un actor clave en el mercado argentino. Con una apuesta sólida por el diseño vanguardista y las últimas tecnologías, la marca busca revolucionar la experiencia digital de los usuarios locales.

La presentación del CAMON 30S Pro se convirtió en una verdadera experiencia inmersiva. Contó co un showroom interactivo permitió a los asistentes explorar de primera mano las funcionalidades del nuevo dispositivo, destacándose su cámara ultra clara de 50 MP y calidad de hasta 100MP por algoritmos mejoras y chip optomizado y la pantalla curva dual de 57°.

Tambén se desarrollaron espacios de streaming, un photobooth temático y un cierre a pura música con el show de Rusher King dieron al evento un aire fresco y vibrante, alineado con la esencia joven de la marca.

“La propuesta de TECNO es súper disruptiva. Con diseño de vanguardia, tecnología avanzada y una relación precio-calidad excepcional, estamos listos para conquistar los segmentos consolidados y también aquellos desatendidos”, aseguró Daniel Rosenfeld, Director Ejecutivo de BGH, la empresa tecnológica líder encargada de la producción, distribución y comercialización de los productos de la marca en el país.

“El CAMON 30S Pro llega con grandes aspiraciones: alcanzar el 15% del market share en los próximos tres años, consolidando a TECNO como un referente en la industria móvil en Argentina”, agregó.

CAMON 30S PRO: EL FUTURO DE LA FOTOGRAFÍA MÓVIL

Con un diseño estilizado y una tecnología superior, el CAMON 30S Pro está pensado para quienes buscan capturar momentos únicos con estilo y calidad.

Entre sus características principales, se destacan:

-Cámara Ultra Clara de 50MP con sensor Sony IMX896 para fotos nocturnas y en movimiento con calidad de hasta 100MP por el chip optimizado y algoritmos especiales en el software

-Borrador de Objetos IA, eliminando elementos no deseados de las imágenes.

-Pantalla curva dual de 57°, con colores vibrantes y la Edición Especial Mondrian, que cambia de color bajo la luz solar.

-Procesador Mediatek Helio G100 con 256 GB de memoria interna y hasta 16 GB de RAM, ideal para multitareas y almacenamiento.

-Carga rápida Super Charge de 33 W, con una batería de 5.000 mAh que asegura hasta 30 horas de uso continuo.

-Tecnología NFC para pagos rápidos y seguros.

El dispositivo, disponible en Verde Plata Brillante, Gris Interestelar y Oro Perlado, incorpora el resistente cristal Corning® Gorilla® Glass 5 y cargador inalámbrico de 20W, combinando durabilidad con comodidad.

TECNO: Líder en innovación móvil

Con presencia en más de 70 países y un portafolio que incluye smartphones, laptops, tablets y productos para el hogar inteligente, TECNO continúa empujando los límites del diseño y la tecnología. El CAMON 30S Pro se suma al reciente lanzamiento de los modelos Spark 20, POVA 6 y el lineal Phanton, , disponibles para compra online en las principales tiendas Retail y también en todas las plataformas de e-commerce.

Con este nuevo paso, TECNO se consolida como una marca que entiende las necesidades del usuario argentino, ofreciendo soluciones tecnológicas accesibles, innovadoras y de alta calidad.

TECNO Mobile: "Stop At Nothing"

Tecno una marca de tecnología innovadora mundial con operaciones en más de 70 mercados, tiene el compromiso de revolucionar la experiencia digital en los mercados emergentes del mundo, trabajando incansablemente por la integración perfecta del diseño estético y contemporáneo con las últimas tecnologías.

TECNO ofrece una amplia gama de smartphones, dispositivos portátliles inteligentes, laptops y tablets, sistemas operativos HiOS y productos para casa inteligente. Regidos por su esencia de marca "Stop At Nothing", TECNO tiene el compromiso de brindar las mejores y más modernas tecnologías a individuos con visión de futuro e inspirarlos a no detenerse nunca en la búsqueda de su mejor versión y futuro.