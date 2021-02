Antes que las autoridades del circo platense tomaran esa determinación, fueron los jinetes los que se hicieron presentes en la pista principal y verificaron que era un verdadero peligro correr. Algunos de ellos, en virtud de las necesidad económica que los aqueja, estaban dispuestos a ser de la partida, pero primó el voto de la mayoría y decidieron suspender la reunión. Previamente, varios propietarios decidieron no hacer participar a sus caballos (los borraron) ya que los equinos podrían haberse lastimado en una cancha que tenía pozos gigantescos.

"La verdad es que no se podía correr, no es culpa de los jockeys, es culpa de los directivos, ya que no hacen el mantenimiento necesario de la cancha. Dentro de una cancha así peligran nuestras vidas, peligran los caballos. Por eso le pedimos a la Comisión de Carreras que suspendiera la reunión porque hoy no se podía correr", señaló Eduardo Ortega Pavón en un audio al que tuvo acceso POPULAR, reflejando el sentir de la gran mayoría de los jockeys.

WhatsApp Video 2021-02-04 at 15.37.01.mp4 El estado en el que se encuentra el Hipódromo de La Plata.

En tanto, el grupo denominado Autoconvocados del Turf, que se formó en 2018 para defender la actividad cuando la por entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, quería eliminar el aporte que hace el estado provincial en virtud de una retención de ganancias que le hace a los bingos por la rentabilidad que dan las máquinas tragamonedas, realizó una dura crítica en el siguiente comunicado:

"Así no se puede correr en el Hipódromo de La Plata. Estos videos evidencian el lamentable estado en que se encuentra la pista principal. Pese a las reiteradas promesas de rastrillar las canchas, siguen estando como quedaron días atrás, como muestran distintos videos. Con enormes pozos que generan riesgo de que un caballo se caiga junto a su piloto.

Esto puede llevar a situaciones trágicas que no pueden considerarse “accidentes” porque esta situación está a la vista de todos. Y en particular de la Administración, porque algo que puede evitarse no es entonces “accidente”, sino producto de esta política de turf del ajuste que se viene padeciendo y no va más.

No se puede seguir exponiendo la integridad, salud y la vida de los jockeys que, junto a entrenadores y vareadores, tienen la necesidad de correr. No es cuestión de reclamar solo por la pista grande, sino además por las otras canchas. Las que también se usan y están en muy malas condiciones.

A su vez, volver a insistir como hacemos desde antes que se reabriera la actividad por los tractores, que estarían en el taller pero que como no llega plata desde la Administración del Hipódromo y de Lotería de la Provincia, no los reparan o entregan.

No hay un solo camión, no hay herramientas, nada. También tenemos todavía elementos en Astilleros Río Santiago, esperando la prometida reparación. Incluso días atrás, los empleados tuvieron que fabricar una rastra. Y así estamos. Esto es una muestra de los problemas que venimos señalando desde Autoconvocados, en relación al conjunto de las instalaciones de la villa hípica y la situación también de sus empleados y demás sectores que viven de esta actividad. Los premios que siguen pagándose tarde y mal, entre otras cuestiones que conforman ese turf del ajuste que no va más", señala en varios de sus párrafos el comunicado.

Se estima que este viernes, día habitual de entrenamientos, los caballos no saldrán a varear. Y está en duda la realización de la reunión del próximo domingo.