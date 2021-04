Programa de las carreras del domingo 11 de abril en el Hipódromo de La Plata

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de una carrera. Peso: 5 años, 57 kilos; 6 años y más edad, 55 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 20. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 10.

Potrancas de 2 años ganadoras de una carrera. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 20. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 10.

Potrancas de 2 años que no hayan ganado. Peso: 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 20. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 10. CUATERNA-1º PASE-$ 20.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE-$ 20. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 10 - IMPERFECTA-$ 20. TRIPLO-1º PASE-$ 20.

OUT OF HOUSE

YOU CAN DANCE

LLEVO EN MIS OIDOS (11) OUT OF HOUSE (10) LA LINDA Y FATAL (6) YOU CAN DANCE (9)