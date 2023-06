Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de La Plata

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000

Yeguas de 3 años ganadoras de una carrera. Peso 56 kilos. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR Y SEGUNDO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA-$ 20-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

REALLY SEIVER

Catcher In The Rye - Katherine`s Halo

Bodemeister - Kill Me Now

Yeguas de 6 años y más edad, ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

Potrillos de 2 años que no hayan ganado. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 -CUATRIFECTA-$ 20 - IMPERFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100

Furious Key - Our Destin

WILL BYERS

Le Sortilege - Toquetea Plus

VITTO PLUS

Hi Happy - Costa Maya

CAPE TO RIO

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. Peso 57 kilos. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000

JACKSON ONE

SECOND LINE

True Cause - Ghaara

TIME FOR DANCING

LEPUS (7) TRUE GHAAR (5) TIME FOR DANCING (1)

Potrillos nacidos desde el 1° de julio de 2020. Peso 55 kilos. Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Adicional $ 150.000 al ganador. (Inscripto en la Serie Rocha de Plata). Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 2. 500.000

Hit It A Bomb - Sunshine Allie

Potrancas de 2 años ganadoras de una carrera. Peso 55 kilos. (Los jockeys aprendices sin descargo). Carrera con puntaje para la Serie Rocha de Plata Juniors. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO-$ 1 - TRIFECTA Y EXACTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000

Todo caballo de 6 años y más edad ganador de una ó dos carreras. Peso: 54 kilos. Recargo de 3 kilos al ganador de dos carreras. Bono Especial: $ 22000 del 7º al 10º puesto.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 1 - CUATRIFECTA-$ 20 - EXACTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100

GATINHO DO EMMA

FIRE IN YOUR SHOES

WAY FAIR

FIRE IN YOUR SHOES (4) SOL DI ROMA (8) WAY FAIR (3) TRANSONICO DUBAI (5)