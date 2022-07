Programa de las carreras de hoy en el Hipódromo de San Isidro

1a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: UN CLASICO (2012) 13:15 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA (SIN PLACE)-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000 INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - 0S 8S 1 NUR AL DIN L.Vai 3 56 Cityscape - Nuly P.Nickel Filho - - - - 2 INVALUABLE GALANA W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - Canyousellitnow J.F.Saldivia - - 3S 6S 3 PURPURINA DUBAI B.Enrique 3 56 E Dubai - Purpura Oro C.D.Etchechoury - - - 6S 4 NIGHT OF CANDY M.Valle 3 56 Señor Candy - Noche Oscura J.C.Blanco - - - 3S 5 ELINA REGIA R.Bascuñan 3 56 Il Campione - Soy Regina L.R.Cerutti - - - - 6 MACEDONICA F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Magna Carta C.D.Etchechoury - - - - 7 DONA IARA J.Noriega 3 56 Storm Embrujado - Poetfromthepulpit J.J.Fren - - 0S 0S 8 FAST STORM J.Flores-4 3 56 Knockout - Que Tormenta A.E.Moreira - - 8S 2S 9 EXACT LINK J.Villagra 3 56 Lizard Island - Exact Time J.C.Bianchi 4S 5S 7S 4S 10 LADY ON FIRE F.Barroso 3 56 Cityscape - Flame Winner R.M.Bullrich - - - - 10a SENTOSA BEACH E.Ortega P. 3 56 Portal Del Alto - La Migliore N.Martin Ferro - - - - 11 GLOBAL IDA C.Velazquez 3 56 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury

ELINA REGIA (5) EXACT LINK (9) PURPURINA DUBAI (3)

2a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ARMAS E FLORES (BRZ) (2011) 13:45 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. CUATERNA CON JACKPOT-1º PASE-$ 20-JACKPOT-$ 4. 600.000

- - - 0S 1 TONY DAY E.Suarez-4 4 57 Pagliacci - Intense Day J.A.Lofiego 4S 0P 0S 0S 2 MARCCELO ICON E.Torres 4 57 Sixties Icon - Marccela R.C.Gutierrez - - 0S 3S 3 WALDEN DOS M.Valle 4 57 Endorsement - Smooth Lady C.D.Etchechoury - - 0S 4S 4 SILVOS C.Velazquez 4 57 Sixties Icon - Silver Shine J.I.Etchechoury - 9S 4S 5S 5 EL GRAN CABRON J.Villagra 4 57 Angiolo - Soutine M.A.Cafere 6S 3S 0S 5S 6 PURE ESTRATEGA B.Enrique 4 57 Strategic Prince - Pure Embalada C.C.Cabrera - - 7S 9S 7 BOBBY AXELROD A.B.Valdez-4 4 57 Treasure Beach - Doña Stripes H.M.Perez - - 3S 2S 8 LOKESH J.Espinoza-4 4 57 Indian Maharaja - Lunalei J.O.Gonzalez - - - - 9 GIVE ME A CLASSIC E.Candia G.-3 4 57 Orpen - Givememore J.F.Saldivia

WALDEN DOS (3) EL GRAN CABRON (5) LOKESH (8)

3a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: ARMAS E FLORES (BRZ) (2011) (2º TURNO) 14:15 hs.

Caballos de 4 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 800.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - - - 1 UPPER GLOBAL C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Upper Hand C.D.Etchechoury 4S 5S 2S 5S 2 LOAN SHARK J.Espinoza-4 4 57 Le Blues - Steel Band O.R.Padilla Boccia 7S 2P 3P 4P 3 VERDE MOLE P.Carrizo 4 57 Treasure Beach - Via Los Andes H.S.Rodriguez - 0S 0S 0S 4 POKER MAN L.Balmaceda 4 57 Equal Stripes - Poker Lady E.H.Balmaceda 3P 6P 5S 7S 5 EL IMPENETRABLE J.Villagra 4 57 Violence - La Imparcial E.Martin Ferro - - - - 6 PIPELINE PRO G.Villalba 4 57 Hurricane Cat - Hawaian Sunset E.G.Chiappero - - - 0S 7 DOM DELMAR A.Cabrera 4 57 Storm Embrujado - Guild A.Pavlovsky - 9S 0S 0S 8 GIANT GLORY A.Allois-4 4 57 Giant Killing - Honorosa J.Poschke 2S 3S 7S 5P 9 ES CAMPERO E.Ortega P. 4 57 Il Campione - Sinalina A.F.Gaitan D. 4S 6S 0S 2S 10 PERU CITY M.Valle 4 57 Cityscape - Perugia Emper P.D.Falero Moris

PERU CITY (10) LOAN SHARK (2) VERDE MOLE (3)

4a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CAPITAN PAYASITO (2013) 14:45 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - - - 1 TAX CODE W.Pereyra 3 56 Fortify - Trucha J.F.Saldivia - - - 9S 2 KAZAKO W.Moreyra 3 56 Fortify - Keisha J.A.M. Neer - 2P 5P 4S 3 WESTERN CAMP E.Torres 3 56 Orpen - Western Girl E.O.Martucci 3S 6S 4P 6S 4 PICASSO JOY E.Ortega P. 3 56 Fortify - Puras Alegrias N.Martin Ferro - - - - 5 CANDIDAT A.Giannetti 3 56 Equal Stripes - Candynella C.D.Etchechoury - - - - 6 MIRAME SPRING R.R.Barrueco 3 56 Greenspring - Mascarella M.I.Rizza - - - - 7 ANTROPOV M.Aserito 3 56 Interaction - Annapurna F.R.Cacciabue - 2P 5P 7P 8 ENDOZING C.Velazquez 3 56 Endorsement - She`s Amazing J.C.Blanco - - - 5S 9 EL EMINENTE J.Villagra 3 56 Il Campione - Bagshawe G.J.Frenkel S. - - - 3S 10 MALLOW F.L.Goncalves 3 56 Suggestive Boy - Daylights G.E.Romero - - - - 11 GALERINDO B.Enrique 3 56 Cosmic Trigger - Galerista L.R.Cerutti - - 0P 2S 12 DUCAL PALACE L.Cabrera 3 56 Winning Prize - Glowing Eye J.A.Fren

MALLOW (10) DUCAL PALACE (12) WESTERN CAMP (3)

5a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CAPITAN PAYASITO (2013) (2º TURNO) 15:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 8S 9P 1 SALVAJE STRIPES R.R.Barrueco 3 56 Valid Stripes - Strana Bellezza J.A.Lofiego 5P 5P 4S 2S 2 JUSTO AMIGO W.Moreyra 3 56 Zensational - Puerta Cancel R.A.Gonzalez - - - 0S 3 SELLO VIEJO E.Candia G.-3 3 56 Manipulator - Roman Sixtina E.J.Gonzalez - - 5e 1e 4 QUEBECK J.Paoloni-4 3 56 Cisne Branco - Queen Cabaret D.A.Acosta - - - - 5 CHIC BOY R.Bascuñan 3 56 So Easy - Earth Chic G.J.Frenkel S. - - - 5S 6 LAURUS F.L.Goncalves 3 56 Bodemeister - La Minusa N.Martin Ferro - - - - 7 ATREVIDO ELECTRIC C.Montoya 3 56 Electricity - Acompaña F.R.Cacciabue - - - 3S 8 GIN TONIC DE GUZ G.Bonasola 3 56 Bodemeister - Girona R.A.Cardon - - - - 9 FORTIN CHACO M.Valle 3 56 Daniel Boone - Feel The Song C.D.Etchechoury - - 0P 8P 10 LAUDRUP B.Enrique 3 56 Hurricane Cat - Laurenciana P.D.Falero Moris - - - 4S 11 HECHICERO TAITA W.Pereyra 3 56 Cosmic Trigger - Silverado Moon J.F.Saldivia - - - - 12 FORO BOARIO J.Villagra 3 56 Daniel Boone - Funk Dance G.E.Romero

HECHICERO TAITA (11) GIN TONIC DE GUZ (8) JUSTO AMIGO (2)

6a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: UN CLASICO (2012) (2º TURNO) 15:45 hs.

Potrancas de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. CUATERNA-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000.

5S 3S 4S 3S 1 QUANTIC GIRL F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Queen For A Day C.D.Etchechoury - - - - 2 MOYVORE MOON B.Enrique 3 56 Señor Candy - Star Of The City C.D.Etchechoury 2S 2S 2P 4S 3 UNA GROSA E.Ortega P. 3 56 Seek Again - Una Bocha R.A.Cardon - - - - 4 PUNKY SOUND J.Noriega 3 56 Long Island Sound - Punky Catcher N.Martin Ferro - - - - 5 CAITIE M.Valle 3 56 Orpen - Caitlin L.R.Cerutti 5P 5P 8P 0S 6 PIRINCHA LOCA W.Moreyra 3 56 Zensational - Braverie R.A.Gonzalez - - - - 7 ABUELA GLADYS J.Villagra 3 56 Seek Again - Her Royal Ness A.Pavlovsky - - - 8S 8 MARGRET A.Giannetti 3 56 Il Campione - Punta Mita C.D.Etchechoury - - - 4S 9 HIZMET F.Barroso 3 56 Orpen - Hipodamia R.M.Bullrich - - - - 10 ORNELA SERENA L.Cabrera 3 56 Le Sereno - Mikaela Plus H.E.Serratto - - - 9S 11 MAS VIGENTE P.Carrizo 3 56 Full Mast - Viligent J.C.Bianchi - - - - 12 GATE OF JUSTICE W.Pereyra 3 56 Galan De Cine - Isthelliza J.F.Saldivia

QUANTIC GIRL (1) UNA GROSA (3) HIZMET (9)

7a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: CAPITAN PAYASITO (2013) (3º TURNO) 16:15 hs.

Potrillos de 3 años que no hayan ganado. Peso: 56 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - TRIFECTA-$ 50. TRIPLO-1º PASE-$ 100-POZO ASEGURADO-$ 1.000.000.

- - 4P 4P 1 SOY GALES R.Bascuñan 3 56 Orpen - Salsa Inglesa L.R.Cerutti - - - - 2 LUCKY PAP M.Valle 3 56 Bodemeister - Lucky Mamma C.D.Etchechoury - - 3S 4S 3 VA EL TERCERO C.Velazquez 3 56 Señor Candy - Pyxis M.A.J.Velazco - - - - 4 SEPTIMO REGIMIENTO J.Villagra 3 56 Hurricane Cat - Quick Framboise G.E.Romero 2e 1e 0S 6S 5 CAZADOR OSCURO Jorge Peralta 3 56 In The Dark - En Caceria E.Cedeño H. - - - 3S 6 MUÑECO SPRING E.Ortega P. 3 56 Greenspring - Moon Landing A.Pavlovsky - - - - 7 BIG BOSS J.Noriega 3 56 Fortify - Batalla Sindical J.F.Saldivia - - - - 8 INDIO ELECTRIC C.Montoya 3 56 Electricity - Rainy Flir F.R.Cacciabue 1e 4P 5P 0S 9 INACAYAL P.Diestra (h) 3 56 John F Kennedy - Seldana O.A.Cardoso 3S 6S 8P 8S 10 MR. LURRO B.Enrique 3 56 Portal Del Alto - Dear Princess N.Martin Ferro - - - - 11 LINDO REGALO I.Monasterolo 3 56 Fortify - Lithuania G.J.Frenkel S. - - - - 12 DON LATIDO W.Pereyra 3 56 John F Kennedy - Doña Alaska C.D.Etchechoury - - - 9S 13 MARCAPASO F.L.Goncalves 3 56 Daniel Boone - Malibu Honey M.C.Muñoz

MUÑECO SPRING (6) VA EL TERCERO (3) SOY GALES (1)

8a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: BORDONERO (2010) 16:45 hs.

Yeguas de 4 años que no hayan ganado. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA Y TRIFECTA-$ 50. 1º ESLABON DE LA CADENA CON JACKPOT-1º PASE-$ 10-JACKPOT-$ 4. 566. 270

- 4S 2P 5P 1 MUÑECA VIOLENTA B.Enrique 4 57 Violence - Muñeca Soñada J.I.Etchechoury - - - - 2 ELUDIDA J.Noriega 4 57 Treasure Beach - Eludible J.C.Bianchi 5S 3S 6S 5S 3 PERFECT FOGGY O.Alderete 4 57 Perfectperformance - Foggy In The Rye E.R.Bortule - - - - 4 GLOBAL LUNA A.Fuentes 4 57 Global Hunter - Golden Beauty C.D.Etchechoury - - - 3S 5 DOÑA HADA W.Pereyra 4 57 Fortify - Harlan`s Variable C.D.Etchechoury - - - 0S 6 ESTRELLA ILUMINADA L.Recuero-4 4 57 Alma De Acero - Glimpse J.C.Cravero 5S 3S 3S 2S 7 BABY BOOMER F.L.Goncalves 4 57 Cityscape - Ora Ora C.D.Etchechoury 5S 2S 5S 6S 8 EDONIS A.Giannetti 4 57 Zensational - Estas Afuera C.D.Etchechoury

BABY BOOMER (7) MUÑECA VIOLENTA (1) DOÑA HADA (5)

9a. Carrera - 1000 mts. CLASICO NECOCHEA (L) 17:15 hs.

Handicap descendente para todo caballo de 4 años y más edad.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. CUATERNA CLASICA-1º PASE-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 3. 105. 398

1S 6S 1S 1S 1 TAN BRUJO M.Valle 4 54.5 Storm Embrujado - So Princess J.C.Blanco 1S 1S 1A 0S 2 LIDER BLUE R.Blanco 5 58.5 Le Blues - Stop Shopping C.R.Lombardo 3L 2L 2S 3S 3 VILANO JOY X.X. 7 54 Fortify - Burg Violeta F.J.Bianchimano 7S 3S 2S 1S 4 SLOE GIN J.Flores 4 51.5 Sixties Icon - Success Girl C.C.Cabrera 2S 5S 9S 0S 5 ANGEL MATEANDO L.Vai 4 53.5 Gran Mateo - Dulce Carola A.D.Arellano 4S 4S 0S 6S 6 SANTOS DAVOS F.L.Goncalves 4 58.5 Sebi Halo - Tanandava F.O.David 6P 6P 2S 9S 6a VETRATO Jorge Peralta 6 57.5 Remote - Vendimia Pin F.O.David 0P 1S 3P 6P 7 AGIOSTO F.Coria 5 60 Angiolo - Incredulidad E.G.Accosano 2S 2S 4S 1S 8 JUAN BIGOTES E.G.Ortega T. 5 50.5 Remote - Navajo Slippers G.S.Conti 5P 1S 1S 1S 9 GRAN ENEMIGO C.Velazquez 5 55 Que Vida Buena - Queen Rate H.M.Perez 6S 2S 3S 1S 10 RIO AMIGO C.Montoya 5 55 Todo Un Amiguito - The New Yorker A.C.Glades 1S 1S 4S 7S 11 LA MOME W.Pereyra 5 55 Hurricane Cat - La Piaff J.F.Saldivia 1S 2S 4S 8S 12 ARRIME SCAT M.Fernandez 5 55 Knockout - Arisca Sam E.N.Siele 2S 1S 1e 1S 13 RENIO JOY J.Villagra 5 63.5 Fortify - Giant Remex F.O.David 3P 3P 1P 2S 14 LEON AMERICANO K.Banegas 4 55 Zensational - Leandrinha E.O.Martucci

LEON AMERICANO (14) RIO AMIGO (10) RENIO JOY (13) AGIOSTO (7)

10a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: HAT TENOR (2018) 17:45 hs.

Todo caballo de 4 años ganador de una carrera. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO SELECTIVO-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000.

4S 7S 4P 6L 1 SOHAIL M.A.Sosa 4 57 Equal Stripes - Sonja D`oro C.L.Bellier - 3P 3S 1S 2 HUITLACOCHE E.Ortega P. 4 57 Suggestive Boy - Happy Queen A.F.Gaitan D. 3L 6P 5P 9L 3 TELUS AFFAIR F.Caceres-4 4 57 Montelu - Miss Affair N.O.Lucaroni 9S 6S 7L 2S 4 SIXTY LU A.Paez 4 57 Sixties Icon - Sirena Azul G.Scagnetti 9S 4S 7S 1S 5 BOLSTER G.Bonasola 4 57 Incurable Optimist - Expressly R.A.Cardon 6S 3S 7S 3S 6 MINGO HERO O.Alderete 4 57 Andromeda`s Hero - Minogue E.R.Bortule 6S 3P 6S 8P 7 AISTIS VITKAUSKAS I.Monasterolo 4 57 Angiolo - Small Promises J.F.Saldivia 3S 5S 0S 3S 8 DON ESCORPION W.Pereyra 4 57 War Command - Doña Ley C.D.Etchechoury 4S 7S 7S 5S 9 BURNABY F.L.Goncalves 4 57 Fortify - Burg Rein N.Martin Ferro 6S 5S 1e 0S 10 MAR GLORIOSO Jorge Peralta 4 57 Treasure Beach - En Gloria E.Cedeño H.

HUITLACOCHE (2) MINGO HERO (6) DON ESCORPION (8)

11a. Carrera - 1600 mts. PREMIO: DON LECOST (2014) 18:15 hs.

Yeguas de 5 años y más edad ganadoras de dos o tres carreras. Peso: 5 años 54 kilos, 6 años y más edad 52 kilos. Recargo de 3 kilos a la ganadora de tres carreras. (*) Trébol: en caso de ganar se abonará un 50% más del premio asignado. (*) Master Shiner y Campeona.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. QUINTUPLO-1º PASE-$ 50-POZO ASEGURADO-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

6P 3P 1S 1P 1 REINA VALIDA G.Tempesti V.-4 6 55 Valid Stripes - Nuestra Princesa R.A.Rios 6P 1P 5S 2S 2 DANCING CAUSE W.Pereyra 5 54 True Cause - Dancing With Fire J.F.Saldivia 3S 6S 5L 0S 3 WATER WIZZ E.Candia G.-3 5 54 Seek Again - Water Wings L.R.Cerutti 3S 7S 6S 8S 4 MASTER SHINER F.J.Lavigna-4 5 57 Mastercraftsman - Southern Shiner A.R.Duarte 4S 4S 1S 3S 5 CAMPEONA J.Villagra 5 54 Hurricane Cat - La Carterista G.S.Conti 5S 8S 7S 5S 6 LUNA DE TANGO F.L.Goncalves 5 54 Winning Prize - Lunalei J.C.Borda 5S 1P 1P 2S 7 ARDE LA ISLA G.Bonasola 5 57 Lizard Island - Arde La Ciudad A.Bravo Pirela 1P 0S 0P 3S 8 CIMA HECHIZADA J.Espinoza-4 6 55 Cima De Triomphe - Under Your Spell J.C.Paoloni

ARDE LA ISLA (7) DANCING CAUSE (2) REINA VALIDA (1)

12a. Carrera - 1400 mts. PREMIO: KING AT HOME (2016) 18:45 hs.

Yeguas de 4 años ganadoras de una carrera. Peso: 57 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO-$ 2 - EXACTA-$ 50 - TRIFECTA EXTRA-$ 100. CUATERNA-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 3.000.000INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - 2P 1S 1 PATA SKY M.Valle 4 57 Falling Sky - Patissier P.D.Falero Moris 4S 5S 8S 6S 2 LA MIGNONNE F.J.Lavigna-4 4 57 True Cause - La Cherie L.S.Bedoya 5S 9S 4S 2S 3 SKYLANDIA J.Flores-4 4 57 Falling Sky - Hispana C.C.Cabrera 2S 3S 7S 2S 4 MI BOQUITA RYE F.Barroso 4 57 Catcher In The Rye - Stormy Dora R.M.Bullrich 4S 2S 3S 3S 5 IVANKA C.Velazquez 4 57 Global Hunter - Miss Kelly C.D.Etchechoury 5S 2S 5S 1S 6 LA TIGER L.Recuero-4 4 57 Interaction - Desire To Win H.F.Costantino 4S 9S 8S 8S 7 ALMA ANGELICAL G.Bellocq 4 57 Angiolo - Pretty Powerful H.M.Mujica

IVANKA (5) SKYLANDIA (3) PATA SKY (1)

13a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL NOI (2008) 19:15 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA APUESTA DOBLE. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100. TRIPLO FINAL-1º PASE-$ 200-POZO ASEGURADO-$ 2.000.000INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

3S 0P 2S 7P 1 SONATA HALO M.Valle 5 57 Sebi Halo - House Laws O.E.Mihura 9S 9P 7P 9P 2 MANI STAR R.Bascuñan 5 57 Star Runner - The Great Mani J.L.Benitez 3L 0L 3L 2L 3 TALENTO VOCAL K.Banegas 6 55 Got Talent - La Vocacion M.W.De Lucia - - 8P 0P 4 PUPILA BELLA Jorge Peralta 5 57 Luck Money - Bella Luna H.E.Bianchi 9S 5S 5S 5S 5 LA CHURRONA L.Vai 5 57 Knockout - La Churrina R.F.Torres - 0L 5L 9L 6 MYSTIGAL A.Cabrera 5 57 Galicado - Mystical Love O.R.Minervino - 0S 8P 0P 7 BEAUTIFUL AS GOLD E.Suarez-4 6 55 Termi Nov - Julieta Nistel A.O.Urdagaray 6P 0P 0S 6S 8 MAMA CLARA A.Giorgis 5 57 Pommeriano - Guerrera Camp R.A.Fredes 3P 3P 8P 2P 9 MAL ANOTADA O.Arias 5 57 Lenovo - Malapraxis C.A.Firmin Didot 8S 4S 0P 4S 10 MOTHER ALL BOMBS C.Velazquez 5 57 John F Kennedy - Gringa Bomba A.E.Moreira 9P 0P 0S 4P 11 MANDY CAT M.Aserito 5 57 Greenspring - Past Cat C.D.Ussich 0S 3e 2P 6P 12 LARGESSE M.Fernandez 5 57 Indy Point - Learner L.A.Ramundo

MOTHER ALL BOMBS (10) SONATA HALO (1) LA CHURRONA (5)

14a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: EL NOI (2008) (2º TURNO) 19:45 hs.

Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos.FINALIZA APUESTA DOBLE. COMIENZA DOBLE PLUS-$ 100-TOTAL ASEGURADO-$ 2.000.000. . APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA Y TRIFECTA EXTRA-$ 100.

- 0L 0P 8P 1 RUSSIAN DREAM E.Suarez-4 6 55 Asiatic Boy - Gimnasta Rusa G.Veron A. 1e 6P 3P 9P 2 MISS ROYALE R.Ortiz-4 6 55 Maipo Royale - Miss Malvina M.A.Santiago 9S 2P 9P 9S 3 SAHARA GIRL M.Fernandez 5 57 Greenspring - Selenium Post R.E.Sander 8P 4S 4S 0S 4 QIF PIRATA M.Aserito 5 57 Hook The Pirate - Keep Runing G.R.Hildt 2S 2S 8S 4S 5 CURSORA DUBAI M.Giles 5 57 E Dubai - Cursora Real M.D.Giles 5L 0L 8L 5S 6 Q`LINDA BOBY W.Pereyra 5 57 Boby Solo - Jaspe N.A.Maltempo 9L 8S 4S 6S 7 ACAY L.Cabrera 5 57 Blood Money - Rye Hill R.Reyes 5S 3S 3S 2S 8 LADY RICHARD R.Bascuñan 5 57 Russian Blue - Express Lady J.L.Benitez 0L 0L 6L 0L 9 INDIA TERRIBLE J.Roman-3 6 55 Terrible Johan - Ibi Niña Bella L.R.Haedo 9S 0P 7P 0S 10 PRENDELE BALA S.Barrionuevo 5 57 Lago Ness - Terrible Weight S.M.Arriaga 8S 8S 0S 8S 11 MERMELADA KAL J.M.Sanchez 5 57 Anak Nakal - Dulzona Jet V.H.Antunez 8P 9P 5P 3P 12 ILCARA LEF W.Moreyra 6 55 Endorsement - Isola Di Corsa C.M.Saini

LADY RICHARD (8) ILCARA LEF (12) CURSORA DUBAI (5)

15a. Carrera - 1000 mts. PREMIO: CRAZY PLUS (2009) 20:15 hs.

Todo caballo de 5 y 6 años que no haya ganado. (Las yeguas descargarán 2 kilos). Peso: 5 años 57 kilos, 6 años 55 kilos. (Para Jockeys y Jockeys Aprendices con licencia de Palermo, San Isidro que, teniendo como minimo un año en actividad hayan ganado hasta 30 carreras desde el 1º de Julio de 2021).FINALIZA DOBLE PLUS. APUESTAS: GANADOR, SEGUNDO, TERCERO-$ 2 - IMPERFECTA-$ 100 - CUATRIFECTA-$ 50. POZO ASEGURADO DE LA CUATRIFECTA-$ 1. 500.000 - INC. A GANADOR DISCO DE LA FORTUNA DE $ 100.000 A $ 800.000

- - - - 1 SR GOYO A.Fuentes 5 57 Bahiaro - Sabienza F.R.Cacciabue 3S 8S 0S 0S 2 LISTO CAT X.X. 5 57 Hurricane Cat - Farandulista O.N.Martinez U. 4S 0S 5S 0S 3 SR. JOS C.Montoya 5 57 Hook The Pirate - Glitz A.F.Urruti 6L 3L 3S 4S 4 SPLENDOROSO M.R.Nuñez 5 57 Catcher In The Rye - Splenda P.P.Diaz 0S 7S 7S 0S 5 GATO SONG L.Cabrera 5 57 Adamas - Amalia Cat G.Friscia - - - 3e 6 PEDAL Y FIESTA A.Giorgis 6 55 Don Pedal - Fiesta Merecida L.A.Guasco - - 0P 0S 7 CITY METIDO S.Barrionuevo 5 57 Well Met - City Witch J.L.Benitez 8S 5S 9S 8P 8 GLOBAL PASS R.R.Barrueco 5 57 Global Hunter - Felices Vacaciones R.R.Ioselli 2S 3P 2S 2S 9 GIACO SMART M.Giles 5 57 Giacom - Smart Rye M.D.Giles - - 2S 2S 10 MASTER WONDERFUL S.Piliero 5 57 Mastercraftsman - Wonderful Halo F.O.David 5e 9R 6R 5R 11 GUAPO PERFECTO M.La Palma 5 57 Lizard Island - Tilcara Guapa M.N.Ferraguti - - - 9S 12 GAUCHO TRISTE M.Fernandez 5 57 Bull - Costera Soy C.E.Zampone 4P 4S 8S 7P 13 MARCADO ESTOY J.Leonardo 5 57 Equal Stripes - Marciana R.R.Molla - - 0P 2S 14 HIDDEN FOR ME G.Bellocq 5 57 Dancing For Me - Hidden Lazily R.Reyes 7P 2P 3P 5P 15 MOVE OVER K.Banegas 6 55 Master Of Hounds - Brighthill C.R.Lombardo - - 8S 0S 16 CAPE SANTINO A.Castro 6 55 El Santino - Capelia C.I.Lopez 2e 4T 8P 6P 17 CAUDILLO RIOJANO F.Correa-2 5 57 Aliwen - Cat The Gold N.G.Abalos 0S 0S 9P 5S 18 TRAVELLING BAND A.Allois-4 5 57 Sixties Icon - Venta Secreta C.C.Cabrera 2e 0S 5S 0S 19 CONOCIDO CAT A.Paez 5 57 Artero Cat - Conoci R.H.Fernandez

GIACO SMART (9) MASTER WONDERFUL (10) SPLENDOROSO (4) HIDDEN FOR ME (14)